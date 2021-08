Es buena honestidad de Marko con 'Checo'

02 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 11:07 hrs.

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que el asesor de Red Bull, Helmut Marko, siempre es honesto con él cuando hace bien o mal las cosas, algo que ve como positivo."(Ha sido duro) Cuando tenía que serlo. Cuando tengo una mala carrera, me lo dice, y siempre te dice exactamente lo que piensa. Es algo bueno, creo, para alguien con mi experiencia, con mi carrera en la Fórmula 1, con la trayectoria que he tenido. Es bueno tener a alguien que te diga directamente lo que piensa, y dónde estás", dijo "Checo".Recientemente, Marko reveló que no estaba satisfecho con "Checo"."Hay una diferencia entre Max (Verstappen) y Pérez con la que no estoy contento. En Red Bull pensamos que Pérez debería ser más consistente después de tantas carreras. Ha intentado hacer sus propios ajustes del coche en lugar de copiar los de Max, pero quizá es lo que debería haber hecho", c omentó a nextgen-auto.com. Pese a todo, el mexicano está contento con Red Bull, escudería que asegura lo ha apoyado durante toda su primera temporada con ellos."Obviamente tienen toda la información y todos los datos fin de semana tras fin de semana. Saben exactamente cuál es el tiempo de vuelta del piloto. Con Red Bull, no hay ninguna contención. Así que son bastante transparentes conmigo y con los medios de comunicación, lo cual es positivo."Pero lo más importante es que soy feliz y estoy satisfecho de volver a casa, fin de semana tras fin de semana. Eso es lo más importante para mí. Soy un piloto con mucha hambre y tengo que vivir conmigo mismo", declaró."Checo" suma un triunfo en el año, Gran Premio de Azerbaiyán, y es quinto de la clasificación de pilotos con 104 puntos, a 91 del líder.Con información de motorsport