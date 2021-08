Es el teatro quien lo elige a uno.- Luis de Tavira

05 min 00 seg

Francisco Morales V.

UNA ADVERTENCIA DESATENDIDA

UN ARTE VITAL

Hora de publicación: 21:00 hrs.

Como ocurre con frecuencia en los dramas clásicos, en tiempos donde las noticias trascendentales se comunicaban por carta, el destino de un joven Luis de Tavira cambió al recibir una misiva de sus superiores de la Compañía de Jesús.Todavía entre el ventarrón causado por el Segundo Concilio Vaticano, en los convulsos años 60 del siglo pasado, los jesuitas tomaron la determinación de que sus más recientes novicios, como él, habrían de completar su educación superior fuera de su orden.El contenido de la carta fue absolutamente inesperado para el veinteañero De Tavira (Ciudad de México, 1948): habrían de mandarlo a la UNAM a estudiar teatro en la Facultad de Filosofía y Letras."Para mí fue una sorpresa muy grande. Yo nunca hubiera pensado en eso; ésa no era mi intención. Claro que algo vieron ellos, entonces aquí es donde yo entro en este enigma, que suelo decir: uno cree que elige el teatro, pero no es así; es el teatro quien lo elige a uno", recuerda en entrevista.Con más de 100 montajes escénicos dirigidos, actuados o escritos, horas de clases impartidas y habiendo fundado o refundado instituciones como la Casa del Teatro y la Compañía Nacional de Teatro (CNT), es difícil imaginarse a De Tavira dedicándose a cualquier otra cosa.Antes de que hubiera visos de ello, sin embargo, en el seno de la formación humanista que caracteriza a los jesuitas, quizá lo que delató su futura carrera teatral fue su interés en las clases de un maestro de griego antiguo."Nos enseñaba griego con Sófocles, con los ditirambos de Sófocles, entonces me abrió la dimensión de la tragedia y del teatro en esta introducción al enigma maravilloso de la tragedia antigua", rememora."Es la invención de lo humano. Sófocles es el inventor de lo humano y la tragedia es la construcción del concepto de persona, y gracias a esa fundación humana que es la tragedia antigua, los seres humanos nos consideramos persona".Nacido en una familia numerosa, de nueve hermanos, tuvo una infancia marcada por los juegos de imaginación colectiva y por el interés de su padre, un refugiado español, por que leyeran o fueran al cine en lugar de ver la televisión.Como cuadrilla de hermanos, que alcanzaba para formar un equipo completo de futbol en las cascaritas de la cuadra, los De Tavira regresaban a casa de las matinés de los domingos y, sin saberlo, jugaban al teatro al "reconstruir" la película que habían visto."Siento que ahí empezó mi primera manera de jugar al teatro, sin saber qué era el teatro; decíamos que eran las películas, pero no estábamos filmando, estábamos reconstruyendo teatralmente las películas", explica.Recuerda, también, como parte de su educación teatral temprana, cuando lo llevaron al Auditorio Nacional en primer año de primaria para mirar un espectáculo gigantesco sobre Narciso Mendoza, conocido como el Niño Artillero de Cuautla, dirigido por Ignacio Retes, con quien colaboraría intensamente muchos años después.Aunque ha dirigido obras en múltiples formatos, de muy distintos tamaños y en recintos de distinta capacidad, a De Tavira se le conoce por puestas en escena de gran monumentalidad, tal vez inspiradas, inconscientemente, por esa primera experiencia."Aquel momento mágico algo tendría que ver tal vez en mi inconsciente con este reiterado recurso que he usado de meter caballos al escenario", cuenta.Antes de todo ello, sin embargo, De Tavira, de 20 años, tuvo que pasar de la piadosa reclusión de su vida espiritual a la convulsa UNAM de 1968."Lo que me toca es un bautizo de realidad con el movimiento estudiantil. Yo venía de vivir en la clausura de una comunidad religiosa y era entrar a las marchas, las manifestaciones, a Tlatelolco, a todo esto que sacudió de esa manera tan poderosa e inolvidable a México y a la juventud", declara.Además de todo lo que ocurría en México, a nivel internacional, recuerda el director, al teatro se le había impuesto una sentencia de muerte a causa de la preeminencia de la televisión y el cine, a lo que respondió con fiereza."Lo que sucede en los 60 es que la sobrevivencia del teatro produce una eclosión prodigiosa de experimentos que transformaron radicalmente la teatralidad. Los grandes experimentos de los 60 que reinventan al teatro y fundamentalmente le devuelven su autonomía como arte", apunta.En la UNAM, De Tavira estudió con grandes nombres como Luisa Josefina Hernández, Carlos Solórzano, Margo Glantz y al que considera su maestro decisivo, Héctor Mendoza."Yo diría que mi vida no sería la que te puedo contar si no me hubiera yo topado con Mendoza", sentencia, "es el primer director moderno de México, el que lleva el teatro nacional al concepto modernizador del teatro del siglo 20, que es el concepto de la 'puesta en escena' y el director es el autor de la puesta."Lo que yo le debo al maestro como construcción es que confió en mí, es que él vio algo que yo mismo no veía en mí. Era el más exigente, riguroso y profundo que cualquier pedagogo que hubiera en el teatro", encomia.Fue él quien le anunció que su verdadera vocación y su talento estaba en la dirección, apreciación que obedeció con gusto."Lo que he hecho toda mi vida es dirigir; no he dejado de dirigir. Alguna vez he actuado, en ocasiones escribo, también siempre he dado clases, pero yo soy, ante todo, un director de escena", declara.Para que esto pudiera pasar, sin embargo, le fue impuesta la toma de una decisión muy pronto en la vida."He aquí que, al mismo tiempo que estaba en la facultad estudiando teatro, empecé a cursar filosofía con los jesuitas, pero entonces, entre los jesuitas yo era el del teatro, y en la facultad yo era el jesuita, entonces había una soledad fuerte", recuerda."Con el tiempo, la experiencia fundamental de la vida fue llevándome, sobre todo, al teatro, pero yo no me veía, internamente en mí, en ninguna contradicción".Con la llegada de Juan Pablo II al Papado, en un evento que el director recuerda como el "Wojtylazo", la Compañía de Jesús fue descabezada y le obligaron a recluir de nuevo a sus jóvenes."En ese momento, ya era director del Centro Universitario de Teatro, entonces imagínate, ya estoy en semejante compromiso con el teatro y de repente me dicen que no, que siempre no, entonces dije: 'No es así, para mí no es así, yo estoy siendo leal y obediente al seguimiento que empecé y al que ustedes me impulsaron'."Para mí, la Iglesia y la compañía no es una institución burocrática, no me interesa pertenecer a una institución, me interesa pertenecer a una espiritualidad, a una visión del mundo y a un trabajo del mundo y el compromiso de la fe y de la acción del mundo con la humanidad", pensó entonces.La decisión estaba tomada: "La compañía y la iglesia son un medio, la construcción de lo humano es el fin y esto es el teatro; yo no veo contradicción, ustedes sí, es su problema", les dijo."De entonces a acá, sigo haciendo lo mismo", celebra.Cuando le preguntan sobre los hitos de su carrera de cinco décadas, De Tavira recuerda lo que su madre contestaba cuando uno de sus nueve hijos le preguntaba quién de ellos era el preferido."Mi mamá mostraba sus manos y decía: '¿Qué dedo me corto?'", dice. "No me toca a mí. Yo sí creo que hay unos espectáculos que recuerdo con mayor intensidad, pero quizá son mundos".Entre los mundos que ha habitado están los de Georg Büchner, Botho Strauss, Vicente Leñero y, desde luego, el de Bertolt Brecht, el dramaturgo con el que más consistentemente se le relaciona."Tiene que ver con mi trayectoria y el hallazgo de mi identidad estética en el teatro", explica.Su viraje hacia el creador del teatro épico ocurrió cuando presentó en Saltillo una adaptación de la obra Esperando al zurdo, de Clifford Odets, a los sobrevivientes de la huelga de Cinsa-Cifunsa, quienes habían inspirado la puesta."Decidimos ir a Saltillo y yo empiezo a recibir amenazas de muerte por teléfono, que ni me atreva, que cómo. Claro, eran unos tiempos que estos de ahora me están recordando, porque no puedes realmente ejercer las cosas sin correr riesgos", expone."Total que vamos a dar la función y, a la mitad, empezó a pasar que la obra se trata de la asamblea de un sindicato y estaban los del sindicato ahí en el público y empezaban a entrar, a participar, y entonces la ficción se fue yendo para atrás y empezaron a subirse ellos y, en un momento dado, llega el que organizó aquello y nos dijo: 'Por favor, los vamos a sacar del teatro, que estamos rodeados por el Ejército'".A medio camino a Torreón, De Tavira fue bajado de la camioneta y encerrado en un penal, sin que le comunicaran la razón de su detención."A los tres días me llama el director del reclusorio y me dice: 'Pues espero que entienda la advertencia'".Y aunque la entendió perfectamente, decidió desatenderla y encontró en Brecht una manera de seguir adelante con su libertad artística."El teatro tiene que estar comprometido, pero tiene que ser inteligente, entonces descubrí a Brecht y no solamente quedó en eso que fue aprendizaje. Entendí, confirmé, la naturaleza, la esencia política del teatro", detalla."Yo pienso que un teatro, siguiendo esta inspiración brechtiana, un buen teatro, es un teatro capaz de mostrar lo que pasa, eso que llamamos la realidad, pero la que está pasando."Pero hay uno mejor: un teatro que además de mostrar lo que pasa, además de revelar por qué, nos muestra que es posible cambiar, porque cuando muestra que el cambio es posible, nos devuelve la esperanza", afirma.Con Leñero, el entrañable amigo con quien hizo una mancuerna prolífica como director de sus textos, De Tavira daría otra batalla por la libertad artística cuando el Presidente Miguel de la Madrid intentó sabotear dos de las obras del primero con contenido político, Martirio de Morelos y Nadie sabe nada.Para esta última, una pieza que desnuda la corrupción entre la autoridades judiciales y la prensa, cuando el INBA la quiso retirar de cartelera citando su supuesta "pobre calidad", De Tavira, Leñero y el elenco tomaron el Teatro El Galeón hasta que les fue permitido regresar a escena."Creo que eso fue un avance, porque siento que no se volvió a intentar de parte de la autoridad, sino que se ha vuelto más sutil y sigue siendo, esta administración de apoyos, o negación de apoyos es la manera", aquilata el director.Así, la advertencia que recibió en Saltillo en los años 70 jamás logró detenerlo."Lo que a mí me ha importado en el trabajo teatral es esta preocupación que siento en nuestro afán por el teatro, y es que no dejamos nada, que no heredamos nada, que trabajamos en el aire", reconoce De Tavira.Esto, asegura, lo ha llevado a preocuparse por la fundación y conducción de espacios como la Casa del Teatro, el Centro Dramático de Michoacán y de la refundación de la CNT de 2008 a 2016.La creación de estos espacios, aunque le ha valido reconocimiento de sus pares y discípulos, también le ha acarreado críticas de parte de generaciones más jóvenes."Hay ciertas acusaciones que me parecen totalmente injustas. Esto que suele decirse es que 'A Tavira le dan'. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado a mí que no se ha quedado?", revira."Yo he intentado conseguir recursos para el teatro, no para mí, y ahí está. Ahora, en esta Administración, que se empezó a decir que los artistas eran privilegiados, y lo decían, a veces, artistas, yo decía: 'Solamente el que tenga muy mala conciencia puede decir eso'", asegura.Sereno, De Tavira refuerza lo que, asegura, ha sido la labor de toda una vida: "Yo he trabajado denodadamente porque la sociedad mexicana tenga teatro y porque mis colegas tengan dónde y cómo hacer teatro".Desde Ciudad Juárez, donde actualmente trabaja con la compañía Telón de Arena para montar Madre Coraje y sus hijos, de su entrañable Brecht, el director mira con esperanza a la posibilidad de volver al fundamento esencial del teatro después de la pandemia de Covid-19: la reunión."Ésta es una prueba muy grande que, por la vía del sufrimiento, de la interdependencia y de la solidaridad y de la empatía, nos está llevando a apreciar lo que tal vez, cuando lo teníamos enfrente, como posibilidad, no lo apreciamos igual."Me refiero, por ejemplo, a este dolor brutal que supone despedir a tus muertos, entrañables, y no poder reunirte y no poder hacer una ceremonia, una reunión, para despedirlo; de esa misma naturaleza es la reunión del teatro", abunda.A fin de cuentas, para él lo fundamental de hacer teatro puede apreciarse a través de una metáfora sencilla."El teatro es como el pan", define."Hacer teatro es hacer pan y es hacer pan artesanal, pan en tu horno, en el horno de tu casa, no el pan de caja industrial del súper. Y el pan se hace para ofrecerlo. Ahora, no vas a llevar el pan a la mesa de los ahítos, el pan es para los que tienen hambre, y el gozo del teatro es el gozo de quien hace un pan cálido, que es el de hoy, no el de ayer; es el pan de hoy para compartirlo hoy; y ésa es la reunión también".La esperanza de volver a departir en esta mesa, quizá con más gozo que antes, mantiene a Luis De Tavira en el camino que, si bien no eligió del todo, a él lo eligió con buen tino.