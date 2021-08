Es en serio... va el plan de baches

03 min 00 seg

Rolando Herrera y Claudia Guerrero

'Debieron Gobernadores ser austeros; no tienen ni para la nómina'

Hora de publicación: 08:12 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su plan de bacheo es una "necesidad sentida" y será una realidad pese a las críticas que ha recibido."Pues estamos ya viendo cómo le vamos a hacer, lo mejor es que sea tripartito, que participen los Gobiernos municipales, los Gobiernos de los estados y el Gobierno federal, es un programa para ciudades y sí es una necesidad sentida", comentó López Obrador."Yo voy a los estados, a las ciudades y a mí me dicen: oiga, hay muchos baches".El pasado 2 de agosto, López Obrador anunció que pondría en marcha un programa nacional de bacheo para mejorar las calles de las principales ciudades del País, con cargo al presupuesto federal, estatal y municipal.El Presidente realizó el anunció luego de ser cuestionado sobre la necesidad de afinar la estrategia de combate al crimen, ante la prevalencia de los índices delictivos, el número de homicidios dolosos y la percepción de inseguridad de los ciudadanos en las zonas urbanas.Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que su plan buscaría no sólo tapar los baches, sino que contemple la construcción de calles de concreto."Necesitamos un programa para resolver el problema de los baches, que no es estar tapando los baches, hacer lo mismo, estar gastando el mantenimiento, poniendo tierra y un poco de emulsión asfáltica y vienen de nuevo las lluvias y ahí está el bache."No, sería un plan para que con una buena técnica se vayan haciendo hasta calles de concreto, siempre y cuando se tenga drenaje, que se tenga agua", señaló.López Obrador detalló que este plan se realizaría con aportaciones de los Gobiernos locales y que sería supervisado por comités ciudadanos."Estoy viendo (lo del monto de los recursos) porque también tiene que ser con las aportaciones de Gobiernos municipales, del Gobierno del Estado. La Federación ayuda, va a ayudar pero queremos hablar con el Gobernador para ver si ellos están dispuestos a que aporten, si van a ser tres partes, Gobierno municipal, Gobierno estatal y Gobierno federal, quién va a ejecutar, cómo se va a supervisar. Lo ideal sería que se crearan comités ciudadanos en la ciudades, ciudadanos independientes que quieran participar en comités para estar vigilando que los recursos se apliquen, que no se desvíen, que no se roben el dinero", agregó.El Presidente López Obrador aseguró que los Gobernadores que terminan sus mandatos deberían haber sido austeros, ya que hay algunos que no tienen para la nómina."Se envían recursos, participaciones que les corresponden a estados y a municipios. Pero bueno, por la crisis que se originaron por la corrupción del periodo neoliberal hay Ayuntamientos, hay Gobiernos estatales que no tienen para pagar la nómina."Ahora están terminando algunos Gobiernos y no tiene para pagar la nómina. Desde luego ellos debieron cuando tomaron posesión de haber actuado, lo que heredaron, deudas muy grandes, y no hicieron además los ajustes necesarios", contó.El titular del Ejecutivo mencionó lo anterior luego de que el Gobernador de Colima, el priista José Ignacio Peralta, reconoció que después de reunirse con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México todavía no encuentra los recursos para pagar la nómina de trabajadores.Ante esto, el Presidente aseguró que la austeridad es fundamental para que existan ahorros en un Gobierno."La austeridad es fundamental, no es un asunto administrativo solamente, es un asunto de principios, el cuidar que el presupuesto alcance, rinda", finalizó.