Es Mauro el relevo de Guerra

03 min 00 seg

Sineli Santos

Hora de publicación: 17:45 hrs.

En 2012, cuando Benito Guerra Jr. se coronó campeón del Campeonato Mundial de Rally en la categoría 2, motivó a cientos de niños a cumplir su sueño de ser pilotos. Alejandro Mauro , quien en aquel entonces tenía 8 años, tomó el mismo camino de Guerra Jr., y aunque al principio el tema económico fue un impedimento para alcanzar su meta, a los 18 años su papá le construyó su primer bólido para correr en la sierra y el pavimento."La verdad es que desde chiquito fui muy aficionado de los automóviles, viene de la familia la pasión, me gustaba jugar con los coches, desafortunadamente inicié ya tarde porque no tenía los recursos para hacerlo pero ya empezamos y vamos por buen camino."Mi carrera deportiva inició en el 2019 y yo era un chavo de 18 años recién cumplidos y mi papá me dio la oportunidad y me armó un coche de rally y ahí empezó el sueño", comentó el volante poblano.En la tercera fecha del Rally NACAM 2021 celebrada en Guanajuato, Alex, como le dicen sus amigos y familiares, compite en la categoría rally 5 a bordo de un Clío y se mantiene en la segunda posición de su división.Igual a Benito Guerra Jr. no será tarea sencilla para el joven de 20 años, sin embargo, ya se prepara en España con el apoyo del ex subcampeón del WRC, el ibérico Xevi Pons."La verdad es que me gustaría llegar al mismo nivel o más allá de lo que ha hecho Benito Guerra Jr., ser un campeón del mundo y creo que con mucha dedicación y esfuerzo lo puedo lograr. Somos muy amigos, sigue de cerca mi carrera y una vez me invitó a formar parte de su equipo pero desgraciadamente no pude, y me da muchos tips de cómo correr en la lluvia, o si hay agua."La oportunidad me llega en el verano de 2020 y Xevi Pons vino a hacer unos cursos de pilotaje a México, me inscribí y me invitó a participar en el proyecto de su academia de pilotos en España", puntualizó Mauro, también estudiante de ingeniería química.Por ahora, el volante nacido en Puebla trabaja para llegar a ser un referente en el Campeonato Mundial de Rally en un futuro.Del 14 al 17 de octubre, Alejandro Mauro se pondrá a prueba en Cataluña, fecha correspondiente al Campeonato Mundial de Rally, donde su coach, el español Xevi Pons evaluará su desempeño."Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto para poder llegar al Campeonato Mundial de Rally y Alex siempre me ha dicho que a él le gustaría ser un piloto del WRC y por eso estamos trabajando para eso y no se consigue ni en una semana ni en un mes, son años, por eso es un proyecto largo en el que hay que trabajar mucho."Hemos visto una mejora importante y a fin de año vamos a tener una carrera ya en el WRC para poder ver en qué nivel estamos, tener una idea de cuánto nos falta trabajar y poco a poco incrementando de tres a cuatro rallies y de ahí ir buscando su evolución junto con sus estudios, así que iremos compaginando todo", comentó el ex piloto, quien también acudió al Rally NACAM de Guanajuato.@SSantosCANCHA