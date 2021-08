Es medalla triunfo del futbol mexicano

02 min 00 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 19:24 hrs.

La Medalla de Bronce se la colgaron 22 jugadores, pero el triunfo es para todo el futbol mexicano.El estratega del América , Santiago Solari, que cedió a cuatro futbolistas a la Selección Olímpica, aplaudió la sinergia que el esquema del balompié nacional hizo en todas sus áreas para buscar la presea, que los pupilos de Jaime Lozano labraron este viernes en Tokio 2020."Estoy muy contento por múltiples razones, por México, porque demuestra que es un competitivo, porque demuestra que tiene una cantera que saca jugadores y contento porque me parece que es un triunfo colectivo para México."Es un esfuerzo de la Federación que ha afrontado dos torneos importantes, de la Liga que ha comenzado sin muchos de sus jugadores importantes y de los equipos que han colaborado tanto en los Juegos Olímpicos y Preolímpicos cediendo a sus jugadores mucho tiempo, nosotros entre ellos, y un triunfo de los jugadores", detalló el estratega.En tanto, el técnico argentino declaró que falta poco para que los éxitos de las Selecciones de categorías inferiores de México, puedan verse reflejados en los combinados Mayores, que cada vez se hacen más fuertes a nivel mundial."Es cuestión de tiempo, el futbol mexicano siempre ha mostrado ser competitivo, ha crecido muchísimo en los últimos 20 o 30 años, hay Selecciones que antes eran menos competitivas y ahora plantan cara a cualquiera, hay muchos equipos del futbol europeo que antes parecían equipos pequeños y ahora en cualquier Mundial dan una sorpresa, no solamente a los grandes equipos, pues los históricos se han quedado fuera de los Mundiales", añadió.América busca su segunda victoria de la temporada cuando reciba al Puebla, un rival al que el estratega de las Águilas quiere tratar con respeto, pues sabe de lo tozudo que se ha convertido el cuadro de la Franja."Los partidos los encaramos de a uno, es el futuro inmediato lo que está por hacer, tenemos que enfrentar este compromiso con la máxima seriedad, el Puebla es un equipo muy competitivo que ha sido animador, que no le han regalado nada, nadie, es un partido muy duro", concluyó.@FEsquivelCANCHA