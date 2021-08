'Escapa' a Jalisco millonada por placas foráneas

02 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los descartes en las fotoinfracciones por exceso de velocidad en autos que traen placas foráneas, generan pérdidas millonarias para el Estado de Jalisco.Del 1 de enero al 30 de junio se descartaron 823 mil 836 folios, debido a que el infractor tiene su auto dado de alta en otra entidad, de acuerdo con datos de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad.Debido a la falta de convenios de colaboración fiscal con otras entidades, las fotomultas a "correcaminos" foráneos no pueden ser cobradas, y por esa razón, sólo en el primer semestre del año el erario no recibió hasta 738 millones 387 mil 371 pesos.La multa por exceder los límites máximos de velocidad es de 896.28 pesos.Pero los descartes en fotoinfracciones por exceso de velocidad no se dan sólo en autos con placas foráneas, sino también por aquellos ciudadanos que circulan con placas alteradas o dañadas a tal grado que la matrícula es irreconocible a través de la cámara.Por este concepto, 391 mil 116 conductores libraron la sanción, que representan 350 millones 549 mil 405 pesos que no llegan al erario.Las fallas técnicas en los aparatos de fotoinfracción también traen mermas al Estado. Se estima que el 10.99 por ciento de los descartes es debido a que la placa sale fuera de foco, es decir, 226 mil 348 automotores en lo que va del año.Los descartes por ser vehículos de emergencia son los menos: 2 por ciento, lo que representa 41 mil 192 autos.En el primer semestre del año, se detectaron 2 millones 274 mil 6 vehículos a exceso de velocidad, según datos de la Agencia, pero sólo a 664 mil 417 se les ha levantado la fotomulta correspondiente.Esto quiere decir que, del 1 de enero al 30 de junio, sólo 3 de cada 10 infractores han sido sancionados. El resto ha librado la multa ya sea por traer placas de otro Estado, no portar lámina, traerla matrícula alterada o ilegible, ser un vehículo de emergencia o porque las cámaras no lograron enfocar los números.Los autos foráneos no sólo se libran de la fotoinfracción, sino también de cubrir otras sanciones, como estacionarse en lugar prohibido.Hasta julio pasado, los autos con placas foráneas tampoco estaban obligados a portar holograma de verificación vehicular en Jalisco, sin embargo, con el nuevo programa que entró en vigor el 1 de agosto, también deberán hacer el control de emisiones o, si ingresan por turismo, tramitar un pase de estancia temporal.