Espejo ve muchas cualidades en tica

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 23:20 hrs.

En Rayadas esperan contar pronto con su primera extranjera, la tica Valeria del Campo.La técnica albiazul, Eva Espejo, detalló los puntos por lo cuales se decantaron por firmar a la zaguera costarricense, quien será la undécima extranjera en la Liga MX Femenil."Es defensa central, una jugadora joven que aún tiene bastante por desarrollar y por mostrar, sabe salir jugando, tiene consistencia en ello, tiene buen fildeo, cabecea bien, tiene bastantes cualidades que nos llamaron la atención y van acorde a lo que estamos proponiendo como equipo", explicó Espejo.Sobre el triunfo de 3-0 ante Mazatlán, la estratega reconoció que se quedaron con ganas de hacer más tantos, situación que espera corregir con el tiempo."Todos queríamos un poco más de goles, creo que veníamos con esa idea, pero el mensaje es que fallamos buscando uno a uno, si hoy nos toca meter dos, tres o seis, construyamos el que seamos consistentes en lo que hemos propuesto como un modelo de juego y luego preocupémonos por otro tipo de cosas."La idea está, también está instalado el tema de ganar, no sólo con el resultado, sino la forma en que se gana cuenta para nosotros", mencionó.La adaptación de la estratega con sus nuevas pupilas ha sido buena, incluso ya ha tomado confianza, aunque sabe que hay situaciones por perfeccionar dentro del cuadro albiazul."Después de cinco jornadas, me siento bien, me siento abrazada por todos los que integran el club y eso me ha dado la comodidad para trabajar y para insistir en ciertas cosas con el equipo, evidentemente la victoria siempre nos da gusto, pienso que hay aspectos a mejorar, pero en general se tiene un poco más de tranquilidad teniendo el resultado a favor", comentó.