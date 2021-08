Espera Morena votos para dictamen sobre revocación

Hora de actualización: 16:20 hrs.

02 min 30 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 13:43 hrs.

En un hecho sin precedentes, la presidenta de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, la morenista Mónica Fernández levantó la sesión para esperar a que haya los suficientes votos con los cuales pueda sacar adelante el dictamen relacionado con la revocación de mandato.El senador panista Damián Zepeda y la petista Nancy de la Sierra cuestionaron el procedimiento que siguió la senadora Fernández Balboa y adelantaron que no participarán en la sesión que la tabasqueña convocó para esta misma tarde.A pesar de que la presidenta había aclarado que se votaría en lo general, y que las reservas se desahogarían en el Pleno, la tabasqueña terminó por aceptar que se discutieran las reservas, lo que a la postre enredó las cosas a Morena.Morena y sus aliados había logrado empujar el dictamen en lo general, en el seno de las dos comisiones, pero los votos ya no le dieron a Morena en la Comisión de Gobernación, después de que la petista Nancy de la Sierra y el verde ecologista Raúl Bolaños Cacho se retiraran.En Estudios Legislativos Segunda la aprobación en lo general y de las reservas pasó con siete de los 13 integrantes que pasaron lista, pero en Gobernación ya no pasó.La senadora Fernández citó a las 17:00 para esperar la asistencia de los legisladores necesarios para sacar adelante el dictamen en lo general y de las reservas."Todo ha sido muy desaseado. Muestra la historia de que todo estuvo mal hecho. Tal vez tengan que subsanar las cosas, no es que por ese tecnicismo podamos parar el tema. Es una prisa que no existe, una desesperación por darle gusto a su jefe, Andrés Manuel López, Obrador; una necedad sacar un extraordinario a diez días del ordinario", resumió el panista Damián Zepeda."Además de ser ilegal, creo que es una necedad. Porque a final del día yo no me voy a conectar a las cinco de la tarde porque no quieren discutir el predictamen. Ellos votaron predictamen que no quisieron discutir", planteó la petista Nancy de la Sierra.La legisladora poblana hizo notar que todos están a favor de la revocación, pero advirtió que la modificación de la pregunta del ejercicio de revocación alteró las cosas."Ya la pregunta no puede ser si queremos que siga. Tenemos que preguntar si queremos que se vaya (AMLO)", explicó. "Revocar es quitar y la pregunta está mal diseñada", dijo.