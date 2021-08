Esperan un refuerzo más en Atlas

Citlalli Medina

Hora de publicación: 16:10 hrs.

Diego Cocca abrió la posibilidad de que llegue un refuerzo más al Atlas para el torneo Grita México A21."Hay un cupo más para traer a un jugador y no se trata de traer por traer, hay que buscar un jugador que nos ilusione, que tenga características que no tenemos. Lamentablemente tuvimos un par de nombres los cuales no pudimos traer por un tema económico", reconoció Cocca en conferencia de prensa."Si podemos traer un jugador más, si es interesante y tiene características que no tenemos, sí que es bienvenido. Si es para traer por traer, no. Lo estamos buscando y ojalá que lo encontremos", añadió el técnico.Hasta el momento, el Atlas reforzó su ataque con Julián Quiñones, Franco Troyansky y Gonzalo Maroni.Los Zorros arrancaron con un empate en la cancha de los Pumas y un triunfo en el Estadio Jalisco contra Juárez."Recién está empezando el torneo, estamos contentos con los dos primeros partidos, pero esto es eterno, es largo, esto recién inicia y hay que tener los pies sobre la tierra. Lo que te da la victoria es tranquilidad para trabajar", señaló el técnico argentino.En la Jornada 3, Atlas visitará el Estadio Hidalgo para enfrentar al Pachuca.