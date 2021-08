Esperando el verde

Sin darnos cuenta somos esos robots que sólo responden a ciertos estímulos a los que tanto les tememos

Daniela Sánchez

en MURAL

3 min 30 seg

Manejando por Avenida Patria me topo con un semáforo en rojo, de esos que duran varios minutos, mientras espero algo me agobia el pensamiento. En los últimos días circuló un video de las pistas del aeropuerto Hamid Karzai donde el horror se desató cuando el régimen Talibán tomó las oficinas ejecutivas de Kabul, la ciudad capital de Afganistán.



El Talibán es un movimiento armado con fines políticos que abandera los ideales del Sunismo Islámico, altamente criticado en el occidente por figuras como Malala Yousafzai, una activista del feminismo y la educación a la que el Talibán disparó en la cara a los 15 años de edad por dirigirse a la escuela mientras se tomaban las calles de Pakistán. El Talibán asegura que las mujeres no deben estudiar, manejar o ser profesionistas de ninguna materia y no escatimará en balas ni golpes para reprimir a las opositoras.



El video que se viralizó del aeropuerto mostraba a un grupo de personas sujetas con fuerza a la estructura de despegue de un avión, aferrados a la esperanza de escapar de Afganistán antes de que fuera demasiado tarde.



A las fuerzas de la física les es propia la inclemencia, era de esperarse que después del despegue cada uno de los soñadores fuera desplomándose hacia su muerte, aún así, cuando sucede la imagen es aterradora.



Estas personas prefirieron retar de frente a la gravedad que dialogar con el orden legal de un régimen intransigente. Nuestras convenciones sociales se han vuelto tan firmes y rígidas que, al estar orilladas, preferimos saltar al vacío retando a la física que buscar la reforma o alteración de nuestros escritos y apretones de mano.



Las convenciones sociales son acuerdos sobre los que construimos orden y a pesar de que no existen per se, están presentes en todas las transacciones. El número 2 no existe, ni tampoco existe el respaldo de oro de cada centavo en tu cartera, pero ¿cómo te caerían dos millones de pesos? Las leyes no existen, Aquino me disculpará, pero existen los castigos al incumplimiento. Las psicologías conductistas se volverían locas con el estudio de los refuerzos que utilizamos para lograr creer en las convenciones sociales.



Ahí en el aeropuerto de Kabul el ejército americano no permite que nadie que no haya comprado un boleto de avión y tenga los "papeles" en orden se suba para escapar del terror. Esos pasaportes, visas y certificados de asilo político valen más que el hambre, el miedo y, evidentemente, más que la muerte. Sin darnos cuenta somos esos robots que sólo responden a ciertos estímulos a los que tanto les tememos.



El respeto exacerbado a ciertas convenciones sin su diálogo y puesta en crítica nos lleva a atentar directamente contra su propósito mismo. Los países y las banderas, no existen, se convienen para buscar la paz y el desarrollo ordenado y libre. Desafortunadamente los mecanismos que hemos creado a nivel internacional para retar estas convenciones, como la ONU y los respectivos Sistemas Internacionales de Derechos Humanos no han servido más que para "twittear" e "instagrammear" una petición de alto al fuego. ¿Qué alternativas existen?



Adela Cortina, filósofa de la Universidad de Valencia en España estudia desde hace una década algo que podría ser la solución a la ambigüedad moral, la "Neuroética" es una ciencia que propone la inclinación ética humana predeterminada por la biología. Supone que sí existe un orden que es más legítimo que todos los demás y que nos es natural a todos los humanos.



El estudio de la neuroética y de la ética de mínimos avanzan día con día y confío en que encontraremos la forma de integrarlas al orden mundial para flexibilizar y ajustar las convenciones a la realidad, haciendo más ordenada y eficiente nuestra convivencia y alcanzando de a poco un orden supranacional vinculante y justo.



Mientras tanto, tendré que esperar a que el semáforo se ponga en verde.





Daniela Sánchez es estudiante de Derecho en ITESO, tesista en Inteligencia Artificial y Poder Judicial. Observadora y partícipe de movimientos sociales.