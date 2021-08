Está en el 'olvido' malecón de Juanacatlán

03 min 00 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con árboles cortados y otros caídos sobre el andador, materiales en el lecho del río y bloques de concreto en el camino, la reconstrucción del malecón de Juanacatlán cumple cuatro meses y medio de retraso, ya que la conclusión de la obra debió ocurrir el 31 de marzo pasado.De acuerdo con el acta de licitación y el contrato de obra, asignada a José Luis Frausto Miranda por 5.3 millones de pesos, los trabajos deberían haber durado 120 días naturales, del 2 de diciembre del 2020 al 31 de marzo del 2021, pero sigue inconclusa.Sobre esto, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que licitó el proyecto, informó que el avance actual es del 90 por ciento y responsabilizó a los vecinos del retraso, pues afirmó en una ficha informativa que debido a su inconformidad se dejó de trabajar en la totalidad de la obra para atender "tramo por tramo"."Los grupos de vecinos pidieron que se suspendiera la obra el 5 de febrero, esto mientras ellos no palomearan el proyecto final y, debido a esta petición, los trabajos se reanudaron hasta finales de marzo (...) lo cual ralentizó la obra", informó la SIOP.Sin embargo, la activista Angélica Barba denunció que no solamente los trabajos están inconclusos, sino que la zona de obra está descuidada y las obstrucciones que registra representan un riesgo para peatones."Está en muy malas condiciones, hay dos árboles caídos a medio malecón, está abandonado. No hay señalamientos, no está acordonado, hay bloques de cemento a medio andador."No han repuesto los árboles ni cambiado la forma de los bolardos para que la gente no se siente, porque no es una Vía RecreActiva, no es para venir a pasear", reportó la activista.Se trata de una obra que generó rechazo de vecinos y activistas de Juanacatlán debido a que se contempla un andador y ciclovía a lo largo del Río Santiago, en una zona donde se conoce que la concentración de ácido sulfhídrico rebasa 3 mil veces los límites máximos permitidos.Debido a la resistencia social, la SIOP realizó mesas de diálogo con los inconformes y fijaron 10 compromisos, de los cuales, según Barba, no ha habido avances.Entre éstos figura sustituir los 10 árboles que talaron innecesariamente para la obra, y no se han colocado. También hubo el compromiso de revisar el estado de la totalidad de ejemplares a lo largo de las obras, pues algunos fueron afectados en la raíz con maquinaria.Otro de los acuerdos fue colocar señalética para aclarar a los peatones que la obra es solo para estricta movilidad, no para turismo, pues la cercanía con el río puede generar afectaciones a la salud.Igualmente aceptó la SIOP retirar el material geológico que colocó sobre el cauce, pero ninguno de estos puntos se ha atendido.