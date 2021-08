¡Estamos exhaustos!

03 min 30 seg

Álvaro García Parga

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los meses de verano que prometían ser la antesala de la tan esperada era post pandemia, han significado, lamentablemente, un retroceso. El avance de la vacunación, la reactivación de espacios públicos y de trabajo, y el relajamiento de algunas medidas crearon la ilusión que la etapa más dura de la pandemia había quedado atrás. La realidad nos hace dar un duro revés. La batalla contra el virus no termina y en algunos lugares arrecia.El retroceso que hoy vivimos nos está dejando ver una faceta que, si bien no ha estado oculta, hoy se hace cada vez más visible: el hastío por el confinamiento y el cansancio pandémico. Si bien el desgaste es generalizado, en algunos sectores es más evidente, como en el sector salud, que a gritos nos hacen saber: ¡Estamos cansados!La fatiga provocada por la pandemia se presenta en múltiples frentes, tanto en casa, en la escuela y desde luego en el trabajo. El burnout, como también se le conoce a la fatiga laboral, es un enemigo que lentamente ha crecido, y que en ocasiones se ha movido al ritmo de la pandemia. En las fases en que el virus nos ha dado un respiro, tanto a las personas como a las empresas, el estrés y la tensión reduce, pero al regresar los niveles de alarma la presión suele crecer. Conviene que esta semana que en varias entidades del país retornamos al semáforo de riesgo más alto, tomemos conciencia de esto para atenderlo proactivamente.El desgaste físico y el estrés atacan por variadas razones, por un lado, la incertidumbre por perder el empleo o el cierre de algún negocio, por otro lado, cargas de trabajo para algunos excesivas, o que simplemente no distinguen entre el tiempo personal y laboral, y para muchos, especialmente las mujeres, el confinamiento obligado implica enfrentar lo que se conoce como doble o hasta triple jornada: el trabajo en casa y con los hijos combinado con los deberes profesionales.No es ya novedad para las empresas establecer programas de bienestar que fomenten la salud entre los colaboradores, de hecho, quizá uno de los aprendizajes de esta pandemia fue precisamente advertir la importancia de los mismos: desde abrir líneas de apoyo, fomentar buenos hábitos, impulsar la desconexión digital, entre tantos otros.Es posible que lo que funcionó en las empresas el año pasado, sobre todo en los primeros momentos difíciles de la pandemia, pueda nuevamente funcionar, sin embargo, conviene revisarlos pues hoy contamos con múltiples lecciones, tanto de empresas como de organizaciones que han perfeccionado estos programas y de los cuales podemos aprender.Entre las nuevas herramientas que existen destaco la reciente herramienta digital que hace apenas un par de semanas lanzó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dirigida a empresas para ayudarles a conciliar las responsabilidades familiares y de trabajo de sus colaboradores. Esta nueva plataforma de la OIT tiene por objetivo hacer frente a la crisis mundial de cuidados en casa intensificada por el Covid-19 y que ha afectado de manera desproporcionada a muchos trabajadores. Bajo la premisa, "Si la casa no funciona, el trabajo tampoco funciona", fue como esta herramienta fue presentada.El escenario que tenemos frente a nosotros muestra otra vez una fase difícil de la pandemia, misma que estamos a punto de atravesar. Reconozcamos en las empresas que la salud de las organizaciones pasa por la salud de los colaboradores. Sigamos atendiendo la voz de los trabajadores en especial de aquellos nos hacen saber, a gritos o en silencio: estamos exhaustos.aagarcia_parga