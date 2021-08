Están Hospitales Civiles saturados por Covid-19

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con 265 pacientes Covid-19 internados, los Hospitales Civiles de Guadalajara están al cupo máximo, reveló el director general, Jaime Andrade."El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde no tiene este momento una cama disponible porque están atendiendo Covid y también el resto de las patologías, porque sigue habiendo gente con las enfermedades convencionales: cáncer, diabetes, insuficiencia renal, y también todos los traumatizados que requieren terapia intensiva", precisó.En esta unidad hospitalaria se atiende a un promedio de 125 personas, el resto se encuentra en el Hospital Juan I. Menchaca.Aunque hay un aumento en los casos de coronavirus, no se abrirán nuevamente áreas exclusivas de Covid-19, pues esto limita la atención de otras patologías.Andrade comentó que la mayoría de los pacientes internados en ambas unidades hospitalarias tienen de 19 a 50 años y no cuentan con vacuna o su esquema de protección está incompleto, es decir, sólo tienen una dosis.De acuerdo con datos del Sistema Radar Jalisco, la cifra de internados que actualmente presenta el Hospital Civil, es la más alta de toda la pandemia, desbancando al 23 de enero, cuando se tuvieron 235.El director del Hospital Civil refirió que el incremento en la atención a pacientes Covid-19 empezó a repuntar a partir de julio y desde el 6 de agosto se ha visto una estabilización, es decir, no crece, pero tampoco disminuye.Andrade atribuyó este incremento a la variante Delta, la cual produce una carga viral mil 200 veces más alta que el virus original, lo que la hace más contagiosa, además del bajo nivel de vacunación.