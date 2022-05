Están listas 30 empresas 'soonicorns' para volar

Charlene Domínguez

En México existen cerca de 30 empresas que están a punto de ser los nuevos unicornios, a quienes también se les ha denominado 'soonicorns'.Actualmente hay nueve startups mexicanas con valuación de unicornio, por más de mil millones de dólares.Estas son GBM, Bitso, Clara, Clip, Konfío, Incode, Kavak, Merama y Jeeves.Sin embargo, se estima que al menos otras tres decenas de empresas podrían alcanzar este estatus en los próximos años.Las organizaciones que cuentan con un modelo de negocio innovador, escalable y que se perfilan para convertirse pronto en unicornios son denominadas 'soonicorns'.Para diversos especialistas de la plataforma Open Finance, Stori, Zubale y Kubo Financiero, México y Latinoamérica se están convirtiendo en un semillero de unicornios por el crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas.De hecho, América Latina se está consolidando como un mercado atractivo para invertir y tiene el interés de grandes inversores que buscan diferentes verticales, no solamente Fintechs."El ejemplo más claro es que, en plena pandemia, Kavak inauguró la lista de unicornios mexicanos, y a ella le siguieron otros como Konfío, Bitso y recientemente Nowports", comentó Denis Yris, fundador y director general de Wortev.Antes de 2020, agregó, no teníamos ningún unicornio y Latinoamérica contaba con más de 20, ahora el ecosistema emprendedor mexicano está en uno de sus mejores momentos, y están llamado la atención."Los indicadores muestran una desaceleración del Venture Capital, pero eso no quiere decir que paren las inversiones, sino que los fondos nacionales y la industria de capital privado debemos trabajar en colaboración", expuso.