Estancan impartición de justicia en Jalisco

03 min 30 seg

Enrique Osorio

Piden rediseño; agilizarán procesos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El 91.2 por ciento de los delitos que ocurren en Jalisco no se denuncia porque la gente piensa que va a perder su tiempo, por desconfianza en las autoridades y porque considera que los trámites son largos, según el Inegi, y la realidad lo confirma. Muchas denuncias simplemente no prosperan.El Gobierno del Estado presume que Jalisco va bien en materia de seguridad porque desde la llegada de la actual Administración hay una baja en las denuncias. Pero ¿qué pasa con las denuncias que se presentan ante la Fiscalía?De acuerdo con abogados y asociaciones, una parte de las denuncias interpuestas queda en el limbo al ser abiertas como carpetas de asuntos no judicializables -que no ameritan llegar ante un juez-, y aunque hay otra parte que sí es registrada oficialmente, muchos casos se estancan o se van al archivo.Un análisis de las indagatorias que abre la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, que indaga los delitos de mayor impacto -como homicidios, robos de vehículos, robos de carga, extorsiones y narcomenudeo-, permite saber que la institución arrastra un rezago en sus investigaciones, se abstiene de investigar o archiva muchos de los casos.Entre enero del 2019 y junio del 2021, la institución inició mil 47 carpetas de investigación por extorsión.Pero en ese mismo lapso, mandó al archivo mil 235 carpetas -algunas abiertas en años anteriores-, y desde que inició el Sistema Penal Acusatorio -en el 2014 para el interior del Estado y en 2016 en la zona metropolitana-, la institución abrió y mantiene en proceso de investigación 3 mil 235 casos.Esto significa que la Fiscalía ha dejado pasar entre 5 y 7 años sin obtener pruebas para llevar a sospechosos ante un juez en la investigación de 3 mil 235 extorsiones.Sólo en el 4.7 por ciento de los casos abiertos consiguió que un juez iniciara proceso a extorsionadores.Por robo a vehículos de carga, la institución integró 2 mil 388 investigaciones de enero del 2018 a junio del 2021, pero en ese lapso consiguió que un juez procesara a los sospechosos sólo en el 6.3 por ciento de los casos. Mil 697 carpetas se fueron al archivo, y el resto está en proceso de investigación.Pero el archivo no es el único destino de las carpetas. El Sistema Penal permite a la Fiscalía descartar aquellos casos en los que considera que no hay delito qué perseguir. Y eso ha hecho con casos abiertos por narcomenudeo.Este delito ha ido a la baja, según las cifras oficiales. La unidad encargada de esa área abrió de enero del 2019 a junio de este año 5 mil 573 indagatorias. En ese lapso mandó al archivo mil 457 casos y se abstuvo de investigar en 3 mil 508 casos.Ante la alta cantidad de carpetas que deja en el limbo, las que archiva y las que mantiene en investigación, a la Fiscalía le urge un rediseño, estimó Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco."La buena noticia es que ya nos comentó el Fiscal del Estado que va a presentar ahora a finales de agosto un nuevo plan de persecución penal."Van a agilizar todos estos procesos porque sí urgen, y de igual manera van a rediseñar para que puedan ser receptivos porque, efectivamente, incluso existe un gran número de carpetas en las que está por prescribir el ejercicio de la acción penal", aseguró García.El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez ha reconocido que en la Fiscalía hay rezago en las investigaciones porque el personal es insuficiente.