'Este Atlas no tiene límites'

Marco Arellano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"¡No me lo maltraten mucho!".Fue una petición a grito de un rojinegro luego de que zangolotearan acuando apareció en los festejos delen laY no es algo menor. Con la renovación del técnico argentino, los Rojinegros ven a Cocca como a quien velará y cuidará los intereses del Club al que sus hijos y nietos están viendo triunfar y campeonar."Afortunadamente les está tocando vivir los campeonatos (hijos) y a mí me tocó vivir cuando no eran tan buenos (tiempos)", dijo Gerardo Rodríguez, quien llegó a los festejos acompañado de sus hijos."Es muy gratificante que mis nietas le vayan al Atlas, sigan un legado de la abuela, del abuelo (Alberto Colorado), no hay mayor emoción que verlas crecer con el Atlas", comentó María Esmeralda Urzúa, quien recibió a susantes de que subieran al templete.Quizás fue por la hora o porque anochece más tarde, pero comparado con los festejos del título de diciembre, ayer asistieron más niñas y niños acompañando a sus papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos y tíos. La mayoría con su, vamos con todo hasta donde se pueda. Van a seguir buscando todo porque esto los va a motivar a seguir creciendo", apuntó Rodríguez, de 42 años."Le doy gracias a Dios que me dejó ver al Atlas ganar. La primera vez fue puro llanto y hoy es emoción, alegría, impresión de que después de tantos años se rompió ese paradigma", expresó Urzúa, de 58 años.@MArellanoCANCHA