Este 'Camarón' nunca se duerme

Pocos personajes en el mundo del golf pueden presumir las vivencias de José de Jesús Rodríguez, mejor conocido como el "Camarón".



Nacido en Irapuato, Guanajuato, hace 41 años, empezó a jugar golf en el Club Campestre de Santa Margarita, lugar en el que, hasta la fecha, permanece y es su residencia.



Llegar al lugar en donde se encuentra no le ha sido para nada fácil. Desde haber tenido que cruzar el Río Bravo, trabajar como ilegal, hasta haber llegado a jugar en el máximo circuito del golf mundial, el PGA Tour.



El "Camarón" se hace profesional en 2007, participando de inmediato en el circuito profesional de nuestro País, en donde logra su primer triunfo al siguiente año.



De ahí en adelante, nunca volvió a ver hacia atrás, logrando 10 victorias en los próximos años hasta que decide emigrar para jugar la Gira de Canadá, ya que su visa americana le había sido negada por haber declarado que había permanecido varios años en el vecino país trabajando de forma ilegal.



Es ahí donde logra dos triunfos en 2011, además del título de ganancias en esa temporada. En 2012 ingresa al recién formado PGA Tour Latinoamérica en donde logra sus primeras dos victorias de esta Gira en Argentina y Colombia en 2013, las que le dan el pase directo al Korn Ferry Tour, y, lo más importante, logra recuperar la visa que le fue negada durante muchos años.



El mismo año, pierde su tarjeta y la recupera nuevamente por la vía del PGA Tour Latinoamérica, y ahí permanece un par de años cuando, en 2018, consigue su sueño máximo de llegar al PGA Tour.



El mismo año participa en 23 torneos y no consigue retener su status como miembro.



Este fin de semana, aprovechando precisamente la renovación de su visa, se llevó el triunfo en el Jalisco Open, nueva etapa del PGA Tour Latinoamérica en nuestro País y se convierte también en el más ganador de esta Gira con cinco victorias.



El triunfo no le fue sencillo como lo fue en la mayor parte de la vida, ya que salió con una desventaja de dos golpes en la última ronda, pero un score de 30 en los últimos nueve le dio el gane por tres de ventaja sobre el estadounidense Austin Hitt, en uno de los mejores campos de México, el Atlas de Guadalajara.



El "Camarón" es un jugador carismático y muy querido por la gente que nunca se niega a dar un autógrafo o algún consejo para algún compañero profesional.



En cada victoria siempre mira al cielo, agradeciendo a su padre y patrocinador, que sabe que lo siguen apoyando.



El sueño de regresar al PGA Tour sigue presente, y él esta hecho de retos, entre más difícil sea, más logrará sobreponerse para este "Camarón" que nunca duerme.





