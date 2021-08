Estrena México criptomonedas en mercado de arte

Teresa Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Una feria de arte en México ya aceptará criptomonedas en la compra de obras de arte.Se trata de la edición tapatía de la Feria de Arte Independiente (FAIN), que se efectuará del viernes 27 al domingo 29 de agosto, donde 33 artistas exhibirán sus piezas en siete estudios ubicados entre las colonias Americana y Centro.Incluso, la tienda en línea de la feria ya tiene disponible la opción de compra con Bitcoin.Diego Beyró, artista argentino y fundador de la feria que nació en Ciudad de México y que este año tuvo una edición en Monterrey, señaló que solo añadieron Bitcoin como un método de pago más, junto con efectivo, PayPal y tarjetas de crédito y débito.Y la compra será para obras en físico, aunque próximamente incorporarán la opción de obras digitales. Para las fechas de la feria, los organizadores también aceptarán Ethereum, que aún no está disponible en la página."Nos tardamos una semana en lo que estuvimos viendo opciones, y sí sabemos que mucha gente tiene sus ahorros e inversiones en Bitcoin, por eso lo creímos conveniente", expresó el también socio fundador del espacio Casa Equis, ubicada en la Ciudad de México."La única ventaja (para nosotros) es sólo aceptar un método de pago más. Nos abre un camino a ese grupo de personas que no quieren convertir sus bitcoins a una moneda fíat (dólares o pesos)".Aunque las criptomonedas son muy volátiles por cambiar abruptamente su valor, esto no afectará a las ventas ni al costo de las obras, aseguró Beyró. Y la incorporación del Bitcoin en la página y en su sistema tampoco fue complicado.Al aceptar criptomonedas, los organizadores de la feria asumirán el riesgo de que la moneda baje de valor en el transcurso de 24 horas, cuando cambien la moneda a pesos.Para una próxima edición, la FAIN incluirá en su oferta arte NFT (Token No Fungibles), que son obras de arte en formato digital destinadas o introducidas al comercio en el espacio virtual.Éstas tienen adjunto un certificado de autenticidad en blockchain, para validarlas como piezas únicas; su compra es por medio de Ethereum.En la edición tapatía, una gran parte de los artistas seleccionados son de Jalisco, como Luisa Mendoza, Zaira González Beas y Carlos A. Mora.Aunque también participan Evelyn Tovar Toro, de Colombia; Ángela Leyva, de Ciudad de México; Bogdan Mihai, de Estados Unidos, y Tahanny Lee de Monterrey.No es necesario visitar la feria de manera presencial para adquirir una obra, pues las piezas de esta edición y de las anteriores pueden comprarse en https://fainferia.com/tienda/ y tienen opción de envío.