Evita ser víctima de robo de identidad

Con la digitalización, los robos de identidad, de datos personales y bancarios, se han vuelto más común en las personas, aprende cómo evitarlos.César Hernández Reynoso, director de Tecnologías de la Información de la Universidad Panamericana (UP), dijo que este delito se ha vuelto más común de lo que las personas creen, debido a que el uso de aplicaciones y plataformas está cada vez más presente, tanto en espacios públicos, privados y gubernamentales."Desafortunadamente ese robo cada vez va en mayor frecuencia, pues la digitalizacion permite que la interconexión de todos los sistemas sea cada vez mayor y más intensa, esto es un mayor riesgo porque al haber más conexiones con todos los sistemas, todos tienen acceso a nuestros datos".Por ello, Hernández Reynoso dio a conocer algunas medidas básicas que todas las personas pueden aplicar para evitar el robo de datos y de identidad.Es importante evitar conectarse a redes de Internet o Wi Fi públicos y gratuitos, debido a que estas redes no son vigiladas y cualquiera puede acceder a los datos y al robo de quien ingrese.Sin embargo, en caso de que sea necesario conectarse a una red pública o gratuita, la persona debe evitar hacer transacciones y transferencias bancarias, así como acceder a la información de algún estado de cuenta."Los rateros estan muy atentos para ver qué información empieza a fluir y en cuanto detectan información delicada, sensible, de datos personales y transacciones, ponen mucho ojo en eso. Si se tienen que usar una red de este tipo, usarla rápido y después salimos de esta para que no quede ningún registro".Otra recomendación es evitar dejar la identificación oficial, como la del Instituto Nacional Electoral (INE) o de datos personales, al ingresar a estacionamientos o edificios, ya que si la información llega a manos de delincuentes, es más fácil recibir llamadas fraudulentas para confirmar los datos y después delinquir.De igual manera, mencionó que también es importante no tirar a la basura recibos, estados de cuenta o documentos, ya que también los delincuentes pueden aprovechar y cometer robos que van desde pequeñas cantidades de dinero hasta millones de pesos."La ley todavía no respalda a estas víctimas, por ejemplo, que alguien haya pedido un préstamo a través de un robo de identidad, pues la verdadera persona de los datos deberá tomar ese compromiso y pagar, es muy complicado hacer esa gestión ante la parte legal para defendernos".