Ex esposa de Eminem intenta quitarse la vida

Hora de publicación: 12:50 hrs.

Kim Scott, ex esposa del rapero Eminem , fue hospitalizada tras un intento de suicidio.De acuerdo con el portal TMZ , policías y trabajadores de emergencia respondieron a la llamada de una persona suicida en la casa de Kim, en Michigan, el pasado 30 de julio.Según los informes, Scott estuvo a la defensiva y tuvo que ser restringida por los agentes. Asimismo, sus acciones provocaron que los paramédicos no pudieran controlar sus signos vitales.Apuntaron que la ex del cantante se había cortado, debido a que tenía varias lesiones en la parte posterior de la pierna y se encontró una buena cantidad de sangre en el suelo.En 2005 tuvo otro intento de suicidio, y a través de una cadena de televisión declaro: "Nunca esperé salir con vida de eso. Me disculpo inmensamente. Ni siquiera esperaba superar eso".El rapero y su ex se casaron en 1999 y se divorciaron en 2001; posteriormente se volvieron a casar en enero del 2006, una relación corta debido a que en abril del mismo año se volvieron a divorciar . Ambos tienen una hija llamada Hailie Jade Su relación estuvo reflejada en la música de Eminem, como la canción "Kim", que apareció en el 2000.