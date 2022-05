Exhiben petroleros chatarra y riesgos

03 min 00 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Trabajadores petroleros documentaron el riesgo, carencias y condiciones de chatarra en las que operan algunas instalaciones de Pemex en el País.En un informe con más de 5 mil observaciones de seguridad e higiene por situaciones que ponen en riesgo a las instalaciones, la comunidad, el medio ambiente y a los propios trabajadores, confirman, por ejemplo, que 34 empleados resultaron lesionados en el primer trimestre de este año.En el documento interno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que fue hecho llegar a las autoridades de Petróleos Mexicanos, acusan que esos riesgos no han sido atendidos."Las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial son las encargadas de vigilar las condiciones de riesgo, reportarlas y dar seguimiento para que mediante el mantenimiento correspondiente se eliminen; sin embargo, y a pesar de que estas comisiones hacen su trabajo, la administración de Pemex no cumple con el mantenimiento correspondiente, por lo que cada día que pasa, las y los trabajadores petroleros corremos más riesgos en el desarrollo de nuestras tareas", exponen."Falta mantenimiento en las instalaciones, lo que afecta los volúmenes de producción de petróleo y gas, y se ve reflejado en un incremento de los paros no programados en las plantas industriales", se señala.El informe advierte que esos indicadores de riesgo ya han sido notificados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)."Durante el primer trimestre de 2022, el índice de frecuencia acumulado para el personal de Pemex se ubicó en 0.42 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, cifra 56 por ciento mayor a la registrada el mismo trimestre del año previo", precisan."En tanto que el Índice de gravedad acumulado durante el primer trimestre de 2022 para el personal de Pemex se ubicó en 12 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, resultado que es 71 por ciento mayor en comparación con el valor de siete días perdidos registrados en el mismo periodo de 2021".Por ejemplo, refiere que el último accidente relevante en la Refinería Salina Cruz Oaxaca, el pasado 15 de abril, ocurrió en el tanque TV-102, que tenía emplazamiento de seguridad por condición de riesgo detectado desde 2019.Además, señalan que se ha suspendido el otorgamiento de prestaciones consideradas en el contrato colectivo de trabajo."Ejemplo de esto es la vivienda, ya que desde diciembre de 2018 a la fecha no se han otorgado créditos hipotecarios a los trabajadores petroleros, que además de ser un derecho contractual, legal, es incluso constitucional, la administración los suspendió desde hace 2 años".Sobre la cobertura de plazas vacantes y de ausencias temporales, se advierte que no hay una plantilla completa para asegurar operaciones confiables y seguras, bajo el argumento de la austeridad republicana."Se obliga al personal a laborar dos o tres turnos adicionales, con los riesgos en las operaciones que ocasiona el cansancio."Ahorro por cierto mal entendido, ya que es más costoso pagar un doble turno o tiempo extra, que pagar a un trabajador eventual (transitorio) a que cubra la ausencia", acusan.Además advierten por la falta de dotación de ropa de trabajo, calzado y equipo de protección personal, lo que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores.También señalan servicios de salud en lamentable estado: faltan médicos, enfermeras no cuentan con insumos médicos, ni con medicamentos en farmacia.