Exigen a SRE aclarar salida de Embajador Cultural en España

02 min 30 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 19:08 hrs.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicar el escándalo generado por la destitución de Jorge Fabricio Hernández López como agregado cultural de la Embajada de México en España.A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la fracción indicó que, pese a las diversas explicaciones que la dependencia ha dado sobre el caso, no hay claridad sobre las causas del despido del escritor.Las y los legisladores perredistas consideraron que Hernández López realizaba una gran labor de vinculación cultural entre México y España, por lo que resulta indispensable una explicación sobre su cese.Recordaron que el 7 de agosto pasado apareció un comunicado de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural donde se informaba sobre la cancelación del contrato del escritor como agregado cultural y director del Instituto de Cultural México, por supuesto comportamiento indigno.Agregaron que en un documento sin sellos ni firma, el director ejecutivo de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, aseguró que el cese de Hernández López no era por sus artículos y opiniones recientemente publicadas, sino por un asunto ético y de conducta institucional, pues supuestamente se habría referido en términos "muy ofensivos y misóginos" sobre su jefa, la Embajadora de México en España, María del Carmen Oñate.Señalaron que a decir de Márquez, la ofensa y misoginia de Hernández quedó documentada; no obstante, el escritor afirmó que tenía pruebas de que no dijo lo que se le adjudicó en una conversación privada a la cual se metió "un advenedizo incómodo", que después lo acosó, intimidó y amenazó con supuestas grabaciones.La fracción parlamentaria consideró que el despido de Hernández López fue ocasionado por su artículo del 5 de agosto, en el que sin mencionarlo, hace referencias a las afirmaciones del director de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga, quien en una conferencia dijo que la lectura por placer "responde al capitalismo de consumo" y que la lectura debe ser una actividad emancipadora.Los perredistas agregaron que después de todo lo anterior, fue designada para ocupar el cargo del escritor Brenda Lozano, supuesta crítica del actual Gobierno.Ante todo esto, el grupo parlamentario demandó a la SRE esclarecer los escándalos suscitados a partir de estos despidos y nombramientos."Para el grupo parlamentario del PRD todo lo anterior se dio como resultado de múltiples circunstancias que aún no quedan claras y que se deben dilucidar por la propia SRE", afirmaron.