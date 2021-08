Exigen seguridad en La Primavera tras asesinato

Violeta Meléndez

Tras el asesinato de una persona ocurrido la mañana de este martes al interior del polígono protegido de La Primavera, Jesús Villaseñor, presidente del Consejo Regulador del Bosque, exigió al Organismo Público Descentralizado condiciones de seguridad.Así lo declaró tras mencionar que el crimen ocurrió a 5 kilómetros de la caseta de vigilancia, ubicada en Prolongación Mariano Otero, por lo cual los presuntos responsables podrían haber ingresado mediante dicho filtro, que operan guardabosques del OPD.Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, Villaseñor asegura que se trata de un hombre que era propietario de una parcela de maíz, dentro del bosque."Era una persona que no le hacía daño a nadie, tenía su parcela, llegaron y lo mataron. El director del bosque ni siquiera me toma la llamada, el jefe de guardabosques no me contesta, no es posible que las autoridades no estén haciendo su trabajo", declaró.De acuerdo con un reporte de la Policía de Zapopan, fueron los guardabosques quienes hicieron el hallazgo del cuerpo inerte de un hombre sobre una brecha dentro del Área Natural Protegida, con dos impactos de bala en el tórax.Al dar aviso a las autoridades, paramédicos que acudieron solo constataron que el hombre, de aproximadamente 45 años de edad, ya no tenía signos vitales, y acreditaron que se trató de una agresión con arma de fuego.