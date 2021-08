Exigirá NY vacuna también para entrar a museos

02 min 30 seg

The NYT News Service

Hora de publicación: 12:25 hrs.

La ciudad de Nueva York exigirá a los visitantes y personal de los museos y otras instituciones culturales pruebas de vacunación contra el coronavirus, anunció este lunes el Alcalde Bill de Blasio."Derrotar la variante Delta es la mejor manera de apoyar a las instituciones culturales, porque nos trae a todos de regreso", dijo De Blasio en una conferencia de prensa en la que describió los nuevos requisitos. "Creemos que, si tomamos estas medidas agresivas, esto va a alentar a muchas personas, miembros de la audiencia y personal por igual, a vacunarse".La nueva medida llega cuando la ciudad expandió su programa "Key to NYC", que requiere vacunas en varios entornos, incluyendo "bares, gimnasios, cines y teatros, museos y otros lugares bajo techo". La política entrará en vigor el martes, pero su aplicación oficial no comenzará sino hasta el 13 de septiembre para dar tiempo a los lugares a adaptarse.Los niños menores de 12 años, que no son elegibles para ser vacunados, deberán estar acompañados por una persona vacunada y se les animará a usar cubrebocas, dijeron las autoridades de la ciudad.Los 33 museos y grupos artísticos que operan en edificios propiedad de la ciudad o en terrenos de propiedad del Gobierno, conocidos como miembros del Grupo de Instituciones Culturales, habían estado en conversaciones durante las últimas semanas con el Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad.Hubo un amplio consenso entre esas organizaciones artísticas, así como entre otras que no son propiedad de la ciudad, a favor de un mandato de vacunación contra Covid-19."Todos quieren que su público y sus empleados estén seguros", dijo Lucy Sexton, directora ejecutiva de New Yorkers for Culture & Arts, un grupo de activismo. Sexton, junto con Taryn Sacramone, directora ejecutiva del Queens Theatre, inició el año pasado una llamada diaria de Zoom con más de 200 líderes artísticos para reunir apoyo e información durante la pandemia de coronavirus.La prueba de vacunación puede incluir una foto o una copia impresa de una tarjeta de vacunación oficial, aplicaciones de vacunación de la ciudad de Nueva York o un registro de vacuna oficial para los fármacos aprobadosA principios de este mes, el Alcalde De Blasio anunció que se requeriría al menos una dosis de la vacuna para entrar a conciertos, así como para gimnasios y cenas en interiores, convirtiéndose en la primera ciudad de Estados Unidos en emitir un mandato de este tipo.