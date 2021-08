Expande Apple Pay servicios en México con Visa

02 min 30 seg

Gadgets/Staff

¿Cómo configurar Apple Pay?

Hora de publicación: 14:30 hrs.

Con el objetivo de facilitar y modernizar el sistema de pagos en México, Apple y Visa expandirán los servicios de Apple Pay para que los clientes de Banorte, Banregio, Hey Banco, HSBC, Inbursa, RappiCard y Rappi Pay by Accendo, puedan realizar transacciones desde sus dispositivos móviles.Visa explicó que esto ayudará a los usuarios a no cargar con sus tarjetas, ni entregarlas a comercios, al mismo tiempo que reducirá el contacto físico y el uso de dinero en efectivo."Estamos entusiasmados de traer Apple Pay a nuestros tarjetahabientes en México como parte de nuestro compromiso de acelerar el cambio del uso de efectivo a pagos digitales y ampliar el acceso de los consumidores a experiencias de pago rápidas, seguras, convenientes y transformadoras", dijo en un comunicado Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México.Con esta plataforma, los tarjetahabientes mexicanos pueden utilizar su iPhone o Apple Watch cerca de una terminal bancaria para realizar un pago sin contacto.Según datos de Visa, más del 55 por ciento de todas los terminales de punto de venta en el País están preparados para manejar estas transacciones sin contacto.Tanto Visa como Apple afirman que los procesos de compra son seguros, pues se implementan autenticaciones por Face ID, Touch ID o un código de acceso en el dispositivo, así como con un código de seguridad dinámico único de un solo uso.Para reforzar la seguridad, Visa incorporó una tecnología que reemplaza los números de las tarjetas de crédito y débito por un identificador digital de la cuenta (token), cifrado en los dispositivos de los usuarios.Así, los números reales de las tarjetas nunca quedan expuestos y permanecen protegidos, ya que no se almacenan en el dispositivo ni en los servidores de Apple, y tampoco se comparte con comercios.Con la ayuda de Apple Pay también se podrán realizar compras en aplicaciones sin tener que crear cuentas o ingresar repetidamente la información de envío y facturación."Hoy en día en América Latina más del 60 por ciento de las credenciales de pago de Visa están listas para ser tokenizadas, y esta tecnología desempeñará un papel vital en el fortalecimiento de la seguridad de los pagos digitales en México y en todo el mundo", dijo Visa.Sólo tienes que agregar tu tarjeta de débito o crédito a la app Wallet de tu iPhone.Puedes agregar tus tarjetas en todos los dispositivos Apple con los que quieras usar Apple Pay.El servicio está disponible en el iPhone, Apple Watch y iPad.