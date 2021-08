Explota Rebel contra equipo y directiva de Pumas

04 min 30 seg

Francisco Esquivel

Equipo sin liderazgo

Rechaza inversión privada

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Por primera vez en mucho tiempo, La Rebel cambió el "¡Cómo no te voy a querer!" por reclamos en contra de la directiva, jugadores y Patronato del Club Universidad.Fue en el cierre del encuentro contra los Rayos, en Aguascalientes. Los barristas que habían hecho el viaje, frustrados por la inminente derrota de Pumas que alargó a 8 los juegos de Liga sin victoria, comienzan con gritos como: "El Patronato la P**a que los parió" y "Jugadores, quítense la camiseta, váyanse con los demás".Luego de un Guardianes 2021 para el olvido, en el que los felinos quedaron en el lugar número 15, y de ubicarse en el fondo de la tabla en el Grita México A21, los líderes de la barra más numerosa del club lamentan la pasividad del Patronato y exigen a los directivos auriazules ser transparentes con las cuentas, pues acusan que se ha vendido mucho y rendido poco."La pregunta sería ¿Dónde está el dinero?, quién le va a hacer una auditoría a la directiva para demostrar el dinero de la venta de los jugadores, porque los venden y no se preocupan por traer a alguien digno. Nadie más que el Patronato, es el único que puede pedir una auditoría al club por las finanzas, porque okey, vendes a tal para sanear las finanzas, demuéstralo, porque es negocio de algunos Pumas, ellos ven como negocio al club", comentó a CANCHA John, líder de la agrupación.Jesús Ramírez llegó a la presidencia deportiva del club de cara a la temporada 2019-2020. Leopoldo Silva se convirtió en presidente del Club Universidad en noviembre de 2019. Del 2020 a la fecha, Pumas ha vendido a Carlos González, Felipe Mora, Juan Vigón y Johan Vásquez, lo que les generó un aproximado de 12 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt. Para este semestre, los del Pedregal se reforzaron con seis jugadores, aunque todos llegaron gratis."Estábamos ya molestos por contrataciones, que no son dignas para la institución, es un tema complejo porque se escudan con que no hay presupuesto, con que el dinero de la venta es para sanear las finanzas del club, cosa que sólo ellos saben", agregó John.Pumas carece de líderes en todos los puestos.La Rebel está convencida de que en estos momentos, ni en la directiva ni en la cancha, hay caudillos que puedan sacar adelante al equipo y a su principal materia prima, los canteranos, que hoy debutan sin referentes a quién seguir."No tenemos equipo, un plan de juego, un 11 ideal, Andrés Lillini se cansa de meter chavos, pero los debuta en una situación pésima ¿A quién le van a aprender?, ¿a qué extranjero o jugador de experiencia le van a aprender? hay extranjeros que no saben lo que es Pumas, los canteranos no tienen ese apoyo en la cancha, de un jugador líder", lamentó John.El líder de la Rebel, agrupación que en este 2021 cumplió 23 años de fundación, consideró que el presidente del Club Leopoldo Silva no ha sabido conjuntar todas las piezas para hacer carburar al equipo, al contrario de otros dirigentes, como en su momento lo hizo Arturo Elías Ayub."El presidente (Silva) para mí que lo pusieron porque no tiene interés, no tiene las ganas, está nada más para lo que diga Jesús Ramírez, lo que diga Andrés Lillini, siento que no pesa. La directiva es muy diferente, Elías Ayub decía: 'quiero jugar bien, tengo que invertir bien', invirtió no nada más en jugadores, invirtió en afición, en cantera, en muchas cosas, eso hizo un Pumas ganador. Aquí la consigna es: 'mete a los canteranos y lo que podamos vender es para nosotros'", criticó.La Rebel clamó la falta de apoyo, pues no ha podido adornar el Estadio Olímpico con banderas o trapos, ya que se necesita pagar una multa ante la Liga MX, que la directiva no piensa cubrir.Para la afición de Pumas, una de las propuestas que han expuesto en redes sociales para salir de la crisis es imitar el modelo de Tigres, para que el Club Universidad pueda recibir capital de un inversionista ajeno a la UNAM y al Patronato.Sin embargo, el líder de la Rebel consideró que caer en ese esquema, le quitaría identidad al conjunto del Pedregal."Es un tema complicado porque dejó de ser el equipo de la universidad (Autónoma de Nuevo León) tanto es así que sus papeles oficiales, su página de internet, todo, ya no dice la U de Nuevo León, dice Tigres, y perdieron identidad."Nosotros no creemos que sea la mejor manera de que Pumas mejore, el venderle el equipo a alguien, porque no queremos perder esa identidad de la Universidad que es lo que engloba lo que somos", expresó.En ese sentido, recordó que todos los clubes tienen momentos de crisis."No sé si sea la mejor manera de que Pumas salga adelante porque Tigres, América y Cruz Azul han tenido crisis, y ellos son de una sola empresa o dueño, pero necesitamos que alguien haga algo", concluyó.