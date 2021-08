Extienden Dow y S&P rally; marcan quinto récord

03 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 15:09 hrs.

El S&P 500 cerró la sesión con un avance de 0.26 por ciento y renovó su máximo histórico a 4 mil 479.71 puntos, con lo que ha repuntado el 100 por ciento desde su mínimo pandémico del 23 de marzo de 2020, de 2 mil 237.4 enteros.En tanto, el Dow Jones sumó 0.31 por ciento, a 35 mil 625.40 enteros, nuevo nivel récord.Con esto, tanto el selectivo y el industrial anotaron su quinto cierre en máximo al hilo.Por su parte, el tecnológico Nasdaq perdió 0.20 por ciento, a 14 mil 793.76 unidades.El indicador de referencia de las acciones estadounidenses, el S&P, cerró en otro récord, el número 49 desde fines del año pasado, liderado por empresas de servicios públicos y de atención médica. Apple Inc. también subió a un máximo histórico.Las acciones cayeron en las primeras horas de negociación del lunes luego de datos económicos más suaves de las dos economías más grandes del mundo. Tesla Inc. se hundió cuando Estados Unidos abrió una investigación sobre el sistema de piloto automático de la empresa de vehículos eléctricos.Los comerciantes esperaban las señales de la Reserva Federal, con un ayuntamiento del presidente Jerome Powell el martes potencialmente actuando como un precursor del simposio de Jackson Hole a fines de agosto.El mercado ha visto el evento como un lugar para que la Fed establezca el momento y los contornos de su movimiento esperado para reducir el programa de compra de bonos."La gran pregunta que se cierne sobre el mercado es sobre la Fed: cuándo se moverá, cuándo se reducirá", dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. "Lo que sí sabemos es que la recuperación va a ser desigual, no va a ser en línea recta".Tobias Levkovich, de Citigroup Inc., advirtió que los inversores deberían prepararse para una mayor volatilidad a medida que la Fed se reduzca, la posibilidad de impuestos más altos, las presiones sobre los márgenes y la inflación persistente se conviertan en fuerzas "a las que el mercado de bonos tiene que responder"."Somos un poco más cautelosos", dijo el estratega jefe de acciones de Citigroup en Estados Unidos durante una entrevista en Bloomberg TV, y agregó que estos cuatro problemas potenciales "podrían caer en cascada alrededor de septiembre" a medida que se amplía la valoración.