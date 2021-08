Fallan a víctimas al decidir no indagar

03 min 00 seg

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al determinar que no hay delito que perseguir en una denuncia presentada y catalogar el caso como "no judicializable", la Fiscalía del Estado (FE) ha fallado a víctimas de delitos.MURAL publicó que la institución encargada de procurar justicia arrastra una vieja práctica que consiste en minimizar un caso y dejarlo sin investigar, además de tener una alta cantidad de asuntos en archivo o pendientes de resultados.Al no indagar un caso lo catalogan como "no judicializable", lo que implica que no habrá más acciones penales y orillan a las víctimas y sus representantes a pedir revisiones para que sí se indague el delito que denuncianLa Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) concluyó el miércoles, a través de su recomendación 143/2021, que sistemáticamente la Fiscalía deja sin investigar como feminicidio muertes de mujeres en los que aparenta que la víctima se quitó la vida.Lo mismo hace con casos de accidentes y lesiones, por lo que la CEDHJ pide al órgano interno de la Fiscalía indagar a los funcionarios implicados, una disculpa pública y capacitación a sus elementos."Lejos de asignarse las carpetas de investigaciones a la UIEF (Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios), se asignan a la Dirección de la Unidad de Puestos de Socorros, a donde se derivan los suicidios, accidentes, lesiones, considerados asuntos no judicializables", dice el documento del organismo."Esas acciones y omisiones sistemáticas de la FE y del IJCF vulneran el derecho humano a la legalidad, al debido ejercicio de la función pública, al acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación y a la debida diligencia reforzada".En la recomendación, la CEDHJ señala que la Fiscalía catalogó como "no judicializable" la muerte de una adolescente de 16 años -ocurrida el 23 de septiembre de 2020, en Zapopan-, quien presentaba indicios de abuso sexual, y la falta de investigación impedirá llegar a la verdad.La Fiscalía también calificó como "no judicializable" la querella de un empleado del escritor Rodolfo Manuel Morales Pérez, quien en julio intentó denunciar que se lo habían llevado por la fuerza.Se publicó entonces que Guadalupe Monzón Chávez intentó denunciar sin éxito el caso ante la Fiscalía de Desaparecidos y en la sede central de la Fiscalía, y al no obtener respuesta lo atendieron en una agencia en la Cruz Roja, también de la Dirección de Puestos de Socorros.El problema también lo padecen las víctimas en la Dirección de Delitos Patrimoniales No Violentos y Financieros, área que entre enero y abril había llevado ante un juez apenas 15 casos, 7 veces menos que lo conseguido en el mismo lapso de 2020.En dicha dirección hay una gran cantidad de casos que quedaron como "no judicializables", uno de ellos es la carpeta 46640/2019, en el que una empresa denuncia a otra por el delito de violación de depósito.La Fiscalía se abstuvo de investigar y decidió que no había delito que perseguir, pero, tras dar batalla, los representantes de los denunciantes consiguieron que el 6 de julio de 2021 un juez ordenara a la Fiscalía sí indagar.