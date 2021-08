Falló más de 9 horas red Telcel

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Este viernes durante más de nueve horas, usuarios de Telcel, la red de telefonía móvil, experimentaron fallas para mantener conexión en sus equipos.Durante la mañana de ayer, los equipos telefónicos con red Telcel presentaron problemas en su conexión y los usuarios tuvieron complicaciones para comunicarse, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes de texto o Internet.Esto provocó que en las redes sociales estuvieran presentes las quejas, reportes y hasta "memes" del problema, tanto en Facebook, Twitter e Instagram.Incluso, hubo quieres creyeron que el problema era el chip o celular, por lo que aseguraron en sus publicaciones que reiniciaron varias veces su equipo, hasta horas más tarde se dieron cuenta que el problema era de la misma compañía telefónica.Además, los usuarios catalogaron de "ineficiente" a Telcel por no atender de manera inmediata los reportes ni el problema, y aseguraron que analizarían cambiarse de compañía."Telcel me dejó sin línea por 24 horas, aunque ya estaba pagada, y ahí me tienen como tonto con la musiquita de siempre, esperando a que me conteste un operador y nunca pasó, entre más los mantenemos más abusan", reportó un usuario en su cuenta de Twitter.Las fallas de conectividad se presentaron en varios Estados del país, entre ellos Jalisco y Colima.Hasta ayer por la tarde la empresa no había emitido un comunicado oficial para dar a conocer el motivo de la falla, pues a lo largo de la mañana y mediodía sólo publicó en sus cuentas oficiales las promociones que ofrece a pesar de las cientos de quejas de los usuarios.Usuarios reportaron que esta falla no es la primera vez que ocurre, ya que también presentaron el mismo problema en el mes, pero por un corto tiempo.