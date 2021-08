Falta registrar a 2.5 millones de trabajadores

02 min 00 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La prórroga de un mes para cumplir con la reforma de outsourcing es mejor que no tener nada, pero aún falta registrar a 2.5 millones de trabajadores, aseguró Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).Recordó que están cambiando de razón social a 5 millones de trabajadores."Ya desde la semana anterior habíamos registrado 2.5 millones de trabajadores, esto indica que los empresarios han venido haciendo su chamba. Ya se hicieron 2.5 millones de registros, de nuevas empresas, de nuevas nóminas. Espero que este mes podamos registrar a 2.5 millones que faltan", subrayó Salazar.En entrevista, el líder empresarial señaló que durante el plazo original de 90 días se atoraron los procesos en las instancias de Gobierno debido a la gran cantidad de trabajadores que deben registrarse."Es mejor que no tener nada, un mes es mejor que no tener nada. Esta ley se emitió desde abril de este año y desde entonces todos sabíamos que la fecha para entrar en vigor era el 1 de agosto, desde entonces preveíamos que el tiempo era muy corto para todo lo que se tenía que hacer."(En) ese tiempo lo que ha venido sucediendo es que se atoró (el proceso), fueron tantos los trabajadores que hay que movilizar que fue incapaz la estructura administrativa de darle cabida a tantos registros", aseguró el representante de las cúpulas empresariales del País.Los procesos para cumplir con la nueva ley en materia de outsourcing implican el registro de las empresas ante la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y que estén dadas de alta las nuevas empresas ante el SAT.