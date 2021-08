Falta transparencia por desaparecidos

02 min 30 seg

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno del Estado es opaco y busca confundir con la información que ofrece en su plataforma del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), estimó el abogado especialista en derechos humanos, César Pérez Verónica.El Sisovid fue presentado a finales de marzo de 2019, con la intención de transparentarían las estadísticas de las personas desaparecidas y ayudar con ello a las familias en el acceso a la información.No obstante, desde su presentación tuvo problemas, primero porque estuvo más de tres meses sin ser actualizada tras su presentación, luego por los sesgos que presentaban los datos.Desde aquella ocasión, el Gobierno del Estado usó las categorías de persona desaparecida y persona no localizada, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.No obstante, desde entonces colectivos y asociaciones de defensa de los derechos de las víctimas acusaron que el Ejecutivo estatal utilizaba a modo esas categorías.Según la citada ley general, una persona desaparecida es aquella en la que se presume que hay un crimen detrás de su desaparición, y una no localizada no implica un crimen, pero los colectivos pedían que todos fueran clasificados como desaparecidos, pues dicha ley señalaba que en esa categoría debían entrar tras 72 horas de desaparición.Otro problema con Sisovid es que no presenta cifras concretas de víctimas por Municipio, sino aproximados."Tiende a pulverizar para que haya confusión en el número exacto de personas que están desaparecidas en la actualidad, entonces me parece que el Sisovid lo que hace es, primero retrasar la información para poder administrarla de tal medida que no se evidencie la tragedia."Y también (evitar) evidenciar las fallas estructurales y las debilidades de las instituciones públicas relacionadas con la (investigación de la) desaparición como es la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada", expuso Pérez Verónica.Por otro lado, ayer la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, aseguró que se habían acercado a la familia de los cuatro jóvenes oriundos de San Luis Potosí, desaparecidos el 26 de julio en Lagos de Moreno.También dijo que realizaban acciones para dar con los cuatro miembros de la familia Penilla, desaparecidos el 22 de julio en Guadalajara; expuso que tres de ellos tenían problemas de adicciones y uno antecedentes penales por venta de droga.