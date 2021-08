Fátima Molina niega tráfico de influencias

Hora de publicación: 21:43 hrs.

Gracias por sus muestras de cariño. pic.twitter.com/agr1XzLjzG — FATIMA MOLINA (@LAFATIMAMOLINA) August 20, 2021

La actriz Fátima Molina recurrió a sus redes sociales para esclarecer las acusaciones de sus vecinos quienes aseguran que la actriz utilizó sus influencias para sacar las pertenencias del inmueble que habitaba y que el l unes pasado sufrió una explosión , tras una acumulación de gas."Solo para aclarar: yo no he hecho mudanza ni he usado "mis influencias" para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco, y evidentemente no me conoce. He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más. He entrado yo sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican", escribió. La artista de 35 años pidió a sus seguidores que dejen de creer mentiras y aseguró que ha hecho todo como las autoridades capitalinas le ordenan; destacó que durante los primeros dos días todos los vecinos recibieron instrucciones diferentes por parte de la Fiscalía, peritaje y administración del edificio."Me ha tocado ver cómo más personas han podido sacar más cosas porque están en buen estado y porque así se les permitió por parte de las autoridades. En mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes de mi torre y no tengo información exacta aún de lo que pasará", explicó. Molina agregó que está pasando por momentos de mucha incertidumbre y agradeció a todos lo que se han preocupado por ella.El edificio donde se suscitó la tragedia se encuentra ubicado en el Número 1909 de la Avenida Coyoacán, esquina con Avenida Universidad, en la Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez.De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la explosión cobró la vida de una persona y dejó heridas a otras 21.