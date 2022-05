Felicitan a Checo Pérez... ¡con foto de Verstappen!

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 20:10 hrs.

Felicitamos a nuestro compatriota @SChecoPerez por ganar el #MónacoGP de la #Fórmula1. Es el quinto piloto latinoamericano en alcanzar la victoria.



¡Enhorabuena! pic.twitter.com/EPJv4fkwZt — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2022

El triunfo de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco no pasó desapercibido para el Gobierno de México que le envió una felicitación, pero se equivocó de foto.La imagen que acompañaba el mensaje era de Max Verstappen, compañero del tapatío en Red Bull, y al percatarse del error, la publicación fue borrada después de una hora y reemplazada por otra ya con una imagen del mexicano."El @GobiernoMX felicita a nuestro compatriota @SChecoPerez por ganar el #MónacoGP de la #Fórmula1. Es el quinto piloto latinoamericano en alcanzar la victoria. ¡Enhorabuena!", se puede leer en el tuit.Los usuarios que se dieron cuenta del post equivocado, le recordaron al gobierno de la 4T que no es la primera vez que comenten "faltas graves"."Tardaron bastante en corregir el error. Me los imagino checando fotos de todos los pilotos hasta que dieron con Checo", escribió @jalpztst20.