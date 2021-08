Feria de Hidalgo repite edición virtual

03 min 00 seg

Yanireth Israde

Hora de publicación: 14:34 hrs.

La 34 Feria Universitaria del Libro (FUL) de la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a realizarse del 27 de agosto al 5 de septiembre, con Austria como país invitado y el futuro sostenible como tema central, se presenta por segundo año consecutivo en formato virtual, con más de 334 actividades.Este año esperan no sólo un incremento en el número de asistentes a las actividades digitales -duplicar el millón del año pasado-, sino también en las ventas, que no despegaron en 2020, admitió este miércoles Marco Antonio Alfaro, presidente de FUL, en conferencia de prensa."Si bien es cierto que nos posibilitan muchas cosas las ferias virtuales, no así las ventas, por ello la urgencia de que una industria tan lastimada como la editorial pueda tener precisamente la posibilidad de que regresemos. No fueron las ventas como esperamos el año pasado, pero tenemos la intención de que éste mejoren sustancialmente", expuso el también coordinador de la división de Extensión de la Cultura de la UAEH.En 2020 esta industria reportó una drástica caída de entre 30 y 40 por ciento debido al cierre de librerías en el caso de títulos de interés general y al cierre de colegios en lo que se refiere a los libros de texto, informó, por su parte, Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem)."Este año", añadió, "vemos una cierta recuperación en el renglón de libros de interés general y esperamos en los libros de texto tener mejoras significativamente".Este 2021 la FUL dispone de un presupuesto de 23.5 millones de pesos, informó el Rector de la UAEH, Adolfo Pontigo. Este monto supera en 3.5 millones el presupuesto de 2020, y es inferior en 6.5 millones al asignado en 2019.A su vez, Ilona Hoyos, Ministra para Asuntos Culturales de Austria, refirió la complejidad de la industria editorial austriaca."Ha sufrido bastaba no solamente por la pandemia, sino también porque la mayoría de autores se han traslado a Alemania, en busca de editoriales de mayor alcance, y eso ha tenido como consecuencia que grandes editoriales tradicionales de Austria hayan cerrado."(Subsiste) un nicho de pequeñas editoriales especializadas en un cierto tema, pero me gustaría que hubiera más que también vayan a las ferias de libro, que son los encuentros en los que pueden hacer contactos para trabajar juntos", dijo.Algunos de las autoras y autores invitados a la 34 edición de la FUL son Malva Flores, Rosa Beltrán, Cristina Rivera Garza, Pedro Salmerón, Sara Sefchovich, Silvia Cherem, Héctor Aguilar Camín y Bef, entre otros.La FUL entregará diversos premios, entre ellos al Mérito Editorial Universitario, que reconoce a la UNAM; al Desarrollo de la Industria Editorial, que galardonará al sello Tecolote; el Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades, al escritor Elmer Mendoza, y el de Fomento a la lectura a Silvia Acosta Velázquez, académica de la Escuela Superior de Tizayuca.