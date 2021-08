FICG tendrá reajustes por falta de apoyo federal

Abril Valadez

Hora de publicación: 17:45 hrs.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tendrá una serie de reajustes en su edición de este 2021 debido a que el Gobierno de México no otorgó apoyos para el evento, por primera vez en 35 años.La falta de estos apoyos, explicó Estrella Araiza, directora del FICG, es que el evento de cine jalisciense no puede aplicar a los recursos de Profest, a partir de las modificaciones para acceder él."Este es el primer año en 35 años que el Gobierno federal no aporta al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. No nos convenía aplicar. El año pasado, el IMCINE, por medio de su programa de donativos, nos dio 7 millones de pesos, fuimos el único festival porque fue antes de la pandemia. Este año por Profest a lo único que hubiéramos podido tener acceso a máximo 1.5 millones de pesos, y lo más grave es que, como no se puede aplicar en las cosas que ellos creen que no se tienen que aplicar, solamente hubiéramos podido ejecutar 600 mil pesos, porque si no, hubiéramos tenido que mentir (inflar el presupuesto)."Este año tampoco pudimos con IMCINE, por la pandemia, porque FOCINE lo abrieron en enero y lo cerraron en enero, o sea, duró como 1 mes la convocatoria abierta y acá es cuando todos teníamos Covid, varios del equipo, entonces no pudimos aplicar", dijo.Los ajustes que tendrá el FICG para esta edición son varios, indicó Araiza. Entre ellos se encuentra la reducción del número de películas, de proyectos y menos invitados especiales. De hecho, de acuerdo con la directora del evento, se recortará en todo lo que se pueda.En contraste, el Gobierno del Estado sí tiene un apoyo consolidado para el FICG, cuyo monto aún se desconoce por los cambios de fecha que ha sufrido el evento desde la pandemia en 2020."Nosotros ya estábamos viendo el trancazo, no es una cosa que sea nueva, entonces obviamente estamos haciendo toda la planeación relacionada a lo que sí hay. Vamos a disminuir el número de películas, algunos proyectos, vamos a tener menos invitados especiales en otros proyectos, en todas las cosas que podamos recortar vamos a recortar", comentó.Otros ajustes independientes a los recursos monetarios derivan de la pandemia de Covid-19 y la variante Delta. Para este año el FICG, además de seguir las reglas de las autoridades, colocará sus propias medidas, en consenso con expertos de la Universidad de Guadalajara."Estaremos pidiendo pruebas PCR negativas para todos los vuelos internacionales. Vamos a volver a hacer aplicación de pruebas acá, vamos a hacer otro protocolo Covid que esté de acuerdo con todo lo que hemos aprendido en todos estos 18 meses y vamos a tener que ajustarnos."Estamos listos al 80 por ciento, pero con toda la situación de Covid, me gusta ser más cautelosa porque todo puede cambiar en cualquier momento, tenemos que prever que quizá hay más restricciones de vuelo", expresó.Los requisitos del Profest para acceder al apoyo, de acuerdo con el FICG, son limitantes para eventos como el de la industria fílmica en Jalisco, y suponen trabas para atender lo necesario.Específicamente el FICG lamentó que se exige que el dinero del Profest se use para el pago de derechos de exhibición, lo cual por lo regular ya está conveniado con distribuidoras y productoras. El apoyo, indicó el evento, debería poder destinarse a transporte aéreo y terrestre, estancias, alimentaciones y difusión, así como incentivos.