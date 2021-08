¡FORMA PARTE DE

Desde hace año y medio ha cambiado radicalmente la manera de hacer negocios en México y el mundo, ya que nos hemos tenido que adaptar a nuevas realidades.En EGADE Business School, la Escuela de Posgrados en Negocios del Tecnológico de Monterrey, continúan comprometidos con la formación de líderes y agentes de cambio que logren responder con soluciones creativas y decisiones mejor planeadas, ante los desafíos del presente y las oportunidades a futuro.La misión de EGADE Business School, desde su fundación en 1995, ha sido brindar educación de alto nivel con el fin de empoderar profesionales proactivos y formar ciudadanos sobresalientes que puedan tener un impacto claro en su comunidad y, para ello, requiere de la parte más importante: el empeño, participación y determinación de sus alumnos.Ser parte de la comunidad de EGADE Business School te ayudará a desarrollar la visión de aquellos líderes que se han atrevido a dirigir el rumbo de los negocios para comenzar a transformar la realidad en la que vivimos, en un mejor presente."Al estudiar con nosotros podrás darle un impulso a tu carrera, empoderarte con las competencias que necesitas para ingresar al mundo laboral con una ventaja competitiva o darle un giro a tu trayectoria profesional, atreviéndote a desarrollar el proyecto de vida que siempre has querido, junto con la guía y experiencia de nuestra facultad de expertos académicos y empresariales", afirman sus directivos.También podrás validar y hacer realidad tus proyectos e ideas de negocio en el ecosistema único de emprendimiento e innovación con proyección global de EGADE Business School del Tec de Monterrey, universidad rankeada entre las 5 mejores en emprendimiento, según The Princeton Review y Entrepreneur Magazine.Además de ofrecerte programas de especialidad, maestrías, doctorados y cursos en línea que desafían la formación tradicional con innovación y vanguardia, rodearte de personas con intereses similares en la misma búsqueda de crecimiento, conocimientos y oportunidades puede ampliar tu red de contactos, abrirte nuevos caminos, darte herramientas clave para el desarrollo de tu carrera u organización, o acercarte al empleo que siempre has soñado.Seguir aprendiendo le dará un impulso a tu carrera y a tu proyecto de vida, vayas a donde vayas y hagas lo que hagas. Esta es tu oportunidad de estudiar en una institución de primer nivel y aprovechar que sin salir de Guadalajara puedes cursar un MBA que se encuentra en los rankings más prestigiosos del mundo, tales como el QS Global 200 MBA Rankings: Latin America 2012-2015, QS Global MBA Ranking Latin America 2018-2020 y Eduniversal Best Masters & MBAs Ranking 2016-2021, categoría Top 20 - General Management, entre otros programas líderes en su categoría.Adicionalmente, puedes desarrollar las habilidades, competencias y otra serie de soft skills necesarias para tu caso en específico con la variedad de programas a la medida de Executive Education, cuyo plan de estudios está diseñado para ofrecer experiencias realmente globales de primer nivel. Cuenta con una metodología práctica, grupos selectos y networking nacional e internacional, cuyo objetivo es responder ante las exigencias del entorno actual adaptándose al perfil y requerimientos de sus alumnos y sus contextos.Estudiar un posgrado es una base que sin duda te ayudará a escalar y destacar en la estructura empresarial tan lejos como decidas llegar, ya sea de manera regional, nacional e internacional."Te invitamos a explorar todo nuestro portafolio de programas para que comiences a proyectar tus ideas y proyectos, tanto personales como profesionales, hacia un plan real y alcanzable.Whatsapp: 33 2255 6319