Fórmula México sin Pobreza

En la dimensión social, la solución es construir un auténtico régimen de bienestar

Lucila Servitje, Pilar Parás y Rogelio Gómez Hermosillo

El incremento de la pobreza es muy mala noticia. Es aún peor el hecho de que cerca de la mitad de la población está en condición de pobreza desde hace años.



Hay que superar la reacción automática de buscar la culpa en los "programas sociales". Pues tampoco son la solución. Urge "entrarle al toro por los cuernos", pues, como muestran los datos de Coneval, la raíz de la pobreza está en el sistema laboral.



Para millones de personas, el trabajo se convierte en una fábrica de pobreza. Alrededor de dos tercios de las personas ocupadas trabajan sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. Y, alrededor del 60 por ciento trabajan sin seguro social. Estas dos carencias explican el crecimiento y magnitud de la pobreza.



Los programas sociales pueden contribuir a romper barreras en el ejercicio de derechos sociales. Si están bien diseñados y ejecutados. Pero ningún programa social puede sustituir al trabajo como la vía sostenible de salida de la pobreza.



Por tanto, hay dos ingredientes indispensables en la fórmula México sin Pobreza, además de la educación de calidad con equidad: 1) Trabajo digno, con remuneración suficiente y derechos laborales plenos; y 2) Sistema universal de salud y protección social, no condicionado ni vinculado a las prestaciones laborales.



En la dimensión económica, la solución de fondo es colocar los derechos laborales en el centro del modelo económico, para que el trabajo digno sea palanca de crecimiento, productividad y competitividad. Es un cambio de paradigma. Sustituye la pretensión de lograr crecimiento económico únicamente con base en exportaciones. Y desecha la política de crear competitividad con base en salarios bajos y violación de derechos laborales.



En la dimensión social, la solución de fondo es construir un auténtico régimen de bienestar, con un sistema de protección social universal, no condicionado, progresivo y financiado con impuestos generales. Un sistema que establezca un "piso" universal para garantizar derechos sociales a todas las personas.



Este sistema universal de protección social incluye, al menos, (i) el acceso a servicios de salud de calidad, (ii) un nuevo sistema nacional de cuidados y (iii) garantías de ingreso vital de emergencia a quienes pierden su fuente de ingreso o no pueden trabajar.



Lograr la cobertura universal de salud y construir un "piso" de protección social garantizado requiere una reforma fiscal progresiva. Le da sentido y propósito a esa reforma, que puede ser gradual y cuando sea oportuna.



Desde la sociedad civil, consideramos que la pobreza y la desigualdad son "problema país". Requieren la participación de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, sin distinción de partidos o intereses grupales. Es una causa noble y urgente que posibilita la colaboración plural y la construcción de acuerdos.



Por eso hacemos un llamado en particular a quienes toman decisiones en los ámbitos político y económico, a dialogar y construir acuerdos que nos permitan ir a la raíz. Porque además de educación de calidad con equidad, la fórmula México sin pobreza tiene dos ingredientes indispensables: trabajo digno y sistema universal de salud y protección social.



En ese sentido, proponemos 10 acciones urgentes: 1) Salario mínimo igual a dos canastas básicas. 2) Reparto de utilidades adelantado. 3) Fomento a la economía social. 4) Ajuste a Jóvenes Construyendo el Futuro. 5) Acelerar implementación de reforma laboral. 6) Fortalecer inspección y sanción de la STPS. 7) Adoptar estándares laborales del T-MEC. 8) Cobertura universal de salud iniciando por la atención primaria. 9) Aprobar sistema nacional de cuidados y crear 100 mil espacios en estancias infantiles. 10) Ingreso de emergencia.





Los autores son integrantes

del Núcleo Coordinador

de Acción Ciudadana Frente

a la Pobreza. @frenteapobreza