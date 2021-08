Fracaso y revocación

Guillermo Velasco Barrera

La prioridad de López Obrador es garantizar que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato el próximo año, siendo probable que se llegue a un acuerdo entre diversos grupos políticos para intentar darle viabilidad a las pretensiones del Presidente.



Tal consulta, si bien "cacareada" por sus promotores como un ejercicio de participación ciudadana, en realidad significa la estrategia política más importante de la 4T para intentar darle oxígeno a su fallido proyecto de gobierno. Se trata de una elección anticipada antes de que comience la recta final del sexenio, en donde lo previsible es que el Presidente pierda cada vez más fuerza.



El fracaso de López Obrador y su proyecto "transformador" es cada vez más evidente desde cualquier óptica que se analice: México ha superado los 246 mil muertos por Covid-19 de acuerdo a cifras oficiales, aunque muy posiblemente el número sea mucho más elevado. El gobierno federal nunca implementó alguna estrategia consistente para atender tanto el tema sanitario, como el impacto económico de la pandemia. Los resultados están a la vista.



Pero más allá de la pandemia, el fracaso del proyecto lopezobradorista es evidente en otros rubros: la inseguridad en su peor momento de la mano de una escandalosa impunidad, la prometida salud para los pobres se quedó en el discurso, pues el improvisado Insabi no pasó de ser una ocurrencia, los niños con cáncer no tienen medicamentos y se cancelaron las estancias infantiles, solo por mencionar algunas cosas.



Mientras tanto, el gobierno dilapida recursos en proyectos inviables y que no aportan al crecimiento económico para México, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y más recientemente la empresa Gas Bienestar, otra ocurrencia de la 4T con propósitos electorales, que no tiene ninguna viabilidad financiera y que terminará afectando a los más pobres.



Y por si fuera poco, el tan manido discurso de la lucha contra la corrupción, eje central de la campaña de AMLO, pierde credibilidad a pasos agigantados toda vez que ha quedado exhibida la corrupción, no tan solo en el gobierno que encabeza, sino en su familia. En fin, con estos resultados, al Presidente le urge una acción estratégica que desde luego no será un cambio de rumbo en la manera de gobernar, sino un golpe político y mediático de autovalidación que le permita repuntar su popularidad, toda vez que ha fracasado como gobernante.



La revocación de mandato es una práctica que han promovido otros líderes populistas en América Latina, como un recurso para movilizar a su voto duro y a sus simpatizantes, buscando generar una percepción generalizada de que son queridos por el "pueblo", quien clama por que sigan al frente del gobierno.



Con todo este contexto, una decisión clave para la oposición a la 4T será la ruta a seguir frente a la pretendida revocación de mandato del Presidente con miras a las elecciones del 2024. Hay quienes opinan que lo mejor es desestimar este ejercicio y no hacerle "el caldo gordo" a López Obrador, pero tal postura quizá significaría dejarle el camino libre.



Sería equivocado pensar que el fracaso de la consulta del pasado 1o. de agosto deja un precedente para el ejercicio de revocación de mandato. Son dos cosas muy distintas. Preguntar si el Presidente en funciones debe continuar o no representa una pregunta clara y comprensible para todos, que activaría una muy intensa polarización que despertaría el interés por participar.



Morena movilizaría como nunca a sus huestes, e incluso con una participación no muy copiosa, López Obrador construiría una narrativa de victoria, argumentando que el pueblo le pidió quedarse al frente del gobierno. El dilema no es menor para los opositores del Presidente: abstenerse de participar en la consulta para no validar el ejercicio, o promover una masiva participación entre los millones de opositores a la 4T para intentar que se imponga el rechazo a AMLO. Tal decisión marcará la pauta de la narrativa política de la oposición para el próximo año.







