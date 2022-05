Franquicias nacen y crecen en Jalisco, ¿quieres la tuya?

02 min 30 seg

Karla Aguilera

¿Te interesa tener una franquicia?

Hora de publicación: 12:16 hrs.

Jalisco es el segundo estado a nivel nacional en tener y atraer franquicias, con poco más de 500 marcas diferentes.En el país hay alrededor de mil 200 marcas de franquicias registradas, con cerca de seis mil puntos de ventas, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento son jaliscienses, aseguró Francisco Segura Camacho, director general de Comexposium México, quien señaló que la entidad es la más activa en este mercado, luego de la Ciudad de México."Hay variedad de marca de franquicias y puntos de ventas en Jalisco, hay más de 500 marcas que operan y los tres principales giros son alimentos y bebidas que abarcan 31 por ciento de las franquicia, luego salud y belleza con 25 por ciento y venta al detalle con 13 por ciento", explicó.El director aseguró que en Jalisco, en el sector de alimentos y bebidas, las franquicias que más destacan son las que se dedican a la venta de comida rápida como las alitas, donde lideran tres marcas en la entidad, una es Wings Army.Mientras que, en promedio, en cada punto de venta de una franquicia hay alrededor de tres empleos creados.Agregó que a nivel nacional esperan un crecimiento de cuatro por ciento en franquicias para el 2023.Sin embargo, señaló que para tener una franquicia no se trata sólo de dar dinero y tener parte de la marca, sino que se trata de trabajarla y hacerla crecer y perdurar en el mercado."Todo negocio tiene que ser trabajado no es magia, no son un cajero automático de que llegas, inviertes y luego luego tiene tus rendimientos, se trata de comprar los derechos de la marca y operarlo como cualquier negocio, te tienes que levantar a las siete de la mañana y cerrarlo, y cuidar los inventarios", dijo.Jalisco es un importante impulsor de las franquicias y tendrá participación en la próxima Feria Internacional de Franquicias (FIF) 2022, organizada por la Asociación Mexicana de Franquicias y Comexposium México, que se llevará a cabo del 9 al 11 de junio en el WTC de la Ciudad de México.En el evento, de 200 franquicias que estarán participando, 180 son mexicanas y el resto brasileñas, argentinas, españolas y uruguayas.Además, de las 180 marcas mexicanas, 10 son originarias de Jalisco y estarán dándose a conocer y compartirán su experiencia en el mercado.La feria tendrá 100 conferencias y platicas gratuitas para los visitantes, donde conocerán los casos de éxito y fracasos de las franquicias más conocidas en el país.En la FIF 2022 se tienen contemplados siete mil 509 visitantes, y para el próximo 2 y 3 de septiembre, regresará a Guadalajara después de dos años de suspensión por la pandemia.Para conocer más del evento y participar, puedes ingresar a la plataforma www.fif.com.mx