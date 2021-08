Frena amparo desafuero del Fiscal de Morelos

02 min 00 seg

Benito Jiménez

Reviven el proceso de desafuero

Hora de publicación: 19:40 hrs.

Uriel Carmona, Fiscal General del estado de Morelos, celebró que un amparo que reconoce su fuero constitucional frenó el juicio de procedencia ilegal que se inició en la Cámara de Diputados en su contra."Hubo una intentona política de desconocer el fuero constitucional que me protege, el Pleno estuvo cerca de poner en duda el fuero constitucional que tienen todos los fiscales autónomos del País, al conocer de una suspensión definitiva de amparo que me dio un Juzgado federal, donde reconoce mi fuero", dijo Carmona a Grupo REFORMA.Desde el 11 de diciembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la declaratoria de procedencia contra Carmona por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por supuestamente no contar con el control de confianza.En su alegato el Fiscal afirmó que ese control de confianza no fue un requisito para evitar que el Congreso local lo haya nombrado en el cargo en 2018.Sobre el tema, indicó que posterior a la designación como Fiscal presentó el examen de confianza y que aprobó ese requisito."A mí me ha estado tratando de intimidar (el Gobierno del Estado) desde el año pasado, cosa que no había hecho público porque estimé que por prudencia para no revelar que hay pugna entre autoridades, por eso me he visto obligado a decir que se trata de una persecución política", acusó.No obstante, advirtió que el tema del juicio de procedencia sigue vigente en la Sección Instructora de San Lázaro."Pero aquí el tema es que la Sección Instructora no puede y no debe resolver si yo tengo fuero o no, porque eso ya es materia de un amparo; algo que es legal y constitucional como es mi fuero, pretendió resolverse políticamente de manera indebida", reprochó Carmona.Recordó que la suspensión definitiva la obtuvo del Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito con número de expediente 5/2021.En un caso inédito, el Pleno de la Cámara de Diputados revivió el proceso de desafuero al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien goza de una suspensión definitiva que impide a los legisladores resolver de fondo el asunto, hasta en tanto se determine si él goza de fuero federal.La Sección Instructora había suspendido el proceso para acatar la suspensión definitiva, pero el Pleno ordenó revocar este acuerdo y seguir con el caso."Devuélvase a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para que analice y se pronuncie respecto de si el Fiscal General del Estado de Morelos está revestido de fuero constitucional o no, en términos de lo que dispone el artículo 111 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, para efectos legales a que haya lugar", cita acuerdo aprobado por el pleno con 261 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones.El PAN no participó en la votación, en desacuerdo de que el tema fuera abordado por el Pleno, al señalar a una comisión de trabajo cómo debe resolver algún asunto.La diputada del PRI e integrante de la Sección Instructora, Claudia Pastor, señaló que en el juicio de amparo se pidió resolver si los fiscales de los estados tienen o no tienen fuero, lo que es la materia de fondo.Señaló que en la Sección Instructora el presidente de la misma, Pablo Gómez, busca emitir una resolución cuando el juez advirtió que no se podía poner fin al procedimiento de declaración de procedencia, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.Acusó que los legisladores y la Cámara pueden ser acreedores de responsabilidad por violar el amparo del Fiscal.El panista Marco Antonio Hernández alertó que el Pleno carece de facultades para pronunciarse sobre todos los aspectos o determinaciones de orden procesal asumidos por la Sección Instructora."En el mismo sentido, y con mayor razón al ser este Pleno competente solo para erigirse en jurado de procedencia, carece de todas las facultades para orientar jurídicamente el sentido de las determinaciones que debe tomar esta Sección", indicó.Aseguró que la recomendación que se propone carece de todo sustento jurídico, porque se debe concluir que los miembros de los organismos constitucionales autónomos locales cuentan con la garantía de inmunidad procesal.Pablo Gómez explicó que la juez dice que las cosas no quedan en el momento en que estaban, al momento de resolver la suspensión, sino al contrario, que tienen que proseguir."Y la Sección Instructora había resuelto suspenderlas, detener todo procedimiento. Entonces, la Sección Instructora se equivocó en el análisis de la resolución incidental de la juez cuarta, que es lo que vamos aquí a superar, un error que no puede superar la misma Sección", destacó sobre el acuerdo del Pleno para revivir el caso.Con información de Claudia Salazar