Frena juez tramo del Tren Maya

Un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, las cuales cruzan la zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum sin tener Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)."Que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno", ordenó el juez Adrián Novelo, al resolver el amparo 884/2022, uno de al menos cinco que ha admitido a trámite y que son promovidos por grupos ambientalistas que se oponen al recorrido del tren por la selva.El Gobierno federal podrá impugnar la suspensión definitiva ante un Tribunal Colegiado, pero le tomará algunos meses para resolver.La vía más corta para reanudar las obras será presentarle al juez la MIA del proyecto, una vez que sea debidamente autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Actualmente, la MIA está sometida a consulta pública entre el 23 de mayo y el 17 de junio.Una vez aprobada, el Gobierno puede promover un incidente para que el propio juez revoque la suspensión definitiva, aunque esto no sería automático, ya que tendría que convencerlo de que los daños ambientales serán menores y justificados por los beneficios económicos y sociales del tren.Además, una vez que Fonatur presente la MIA, los quejosos en el amparo podrán ampliar su demanda para incluirla como nuevo acto reclamado, y pedir al juez que también suspenda sus efectos. Ese será el momento en el que la obra estará en riesgo de un bloqueo que se prolongaría mucho mas tiempo que el actual.Novelo ha concedido cinco suspensiones provisionales, dos de las cuales ya confirmó el Tribunal Colegiado, precisamente por falta de MIA.La suspensión definitiva sólo es en contra de actos de Fonatur y de Fonatur Tren Maya, que son las titulares de la concesión para el Tren Maya y contratantes de todas las obras, pero ya no abarca actos de otras dependencias, como las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).Las obras del Tramo 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen, serán ejecutadas por la Sedena, pero hasta ahora se desconoce la fecha de arranque o el costo que tendrán.Fonatur dijo ayer que la suspensión judicial del Tramo 5 sur es vigente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que actualmente se encuentra en trámite ante la Semarnat."La MIA contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente", dijo en un comunicado.Sin embargo, los ambientalistas podrán ampliar sus amparos para impugnar la MIA, y el juez tendrá que valorar si extiende la suspensión o permite la obra.