Frenan vacaciones de jaliscienses economía y Covid

03 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:28 hrs.

La detección de nuevos casos de Covid-19 en Jalisco, ha provocado que 94 por ciento de los jaliscienses dedican no tomar vacaciones este verano.De acuerdo con los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense (ICCJ) 2021 realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), se registró como negativa la percepción de los hogares sobre su situación económica.Augusto Valencia, director del IEEG, mencionó que en la encuesta preguntaron a los jaliscienses si tomarán vacaciones este verano, donde la mayoría refirió que no; 1.8 por ciento señaló que no sabe y 4.2 por ciento aseguró que salió o piensa salir de vacaciones.Comentó que las familias atribuyeron la negativa de vacacionar por problemas económicos, pues 58.3 por ciento lo señaló, mientras que 35.3 por ciento dijo que la pandemia por el coronavirus es un impedimento para salir.Del 4.2 por ciento que sí planea salir de vacaciones, el 40 por ciento aseguró que vacacionará al interior del Estado; 32 por ciento, en el resto del país; 12 por ciento, en otro país y 16 por ciento respondió que desconoce el destino.Además, los resultados del ICCJ indicaron que hubo una caída de 33.72 por ciento en las posibilidades de vacacionar de los jaliscienses para los próximos 12 meses, pues refirieron que no cuentan con la economía para hacerlo."Es un mes que refleja una percepción muy complicada en el ánimo de venir creciendo con los incrementos de casos de Covid y las afectaciones de la pandemia, han provocado una disminución o cambio en la percepción de las personas en los hogares, lo que nos debe generar una fuerte reflexión", dijo el director del IEEG.Por otro lado, el ICCJ registró como negativa la percepción de los hogares sobre su situación económica, así como en el resto del estado.En julio de este año, el nivel de confianza en el consumidor fue de 37.03 puntos, es decir 10.17 por ciento menos de los 32.71 puntos registrados en julio del año pasado en plena pandemia.Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera, explicó que este resultado se debe a preguntas que realizaron vía telefónica a los jaliscienses, donde en la mayoría hubo incremento en una percepción negativa.Mencionó que pidieron a las personas que compararan la situación económica en su hogar con la de hace 12 meses, por lo que aumentó el porcentaje de las respuestas de "peor" y hubo reducción de quienes se percibían "mejor" e "igual".En julio, la percepción de "peor" aumentó a 55.5 por ciento, pero hubo disminución en los que se sentían "mucho peor", que bajaron de 5.7 por ciento a 5.5 por ciento.Los que percibían "mucho mejor" bajaron a cero por ciento, cuando en junio estaban apenas a 0.7 por ciento; de igual manera bajó el porcentaje de los que indicaron estar "mejor", de 14.6 por ciento a 10.3 por ciento.Otra de las preguntas que hicieron a las personas fue "¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros de su hogar dentro de 12 meses respecto a la actual?", donde dijeron tener una percepción negativa.Los que consideran su economía estará peor dentro de un año aumentaron a 28.5 por ciento, de los 16.5 por ciento que había en junio; de igual manera, quienes perciben "mucho peor" subieron a 5.8 por ciento de los 4.1 por ciento en junio.