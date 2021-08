Fue en Lomas del Mirador etapa 4 el linchamiento

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El presunto linchamiento ocurrido el jueves 12 de agosto en Lomas del Mirador ocurrió en la etapa 4 y no en la 1, aclararon vecinos de esta última etapa en Tlajomulco, quienes se han organizado para defender su colonia."Nuestra etapa siempre ha sido respetado por las bandas, nosotros damos rondines, hacemos muchas cosas en nuestra etapa, el cual ellos saben que no deben de entrar", aclaró una de las líderes de este grupo de defensa vecinal.Reconoció que la etapa 1 y una la 4 están divididas por un callejón, pero la organización de los habitantes es diferente."Nosotros somos una etapa que tenemos alrededor de 9 años, se podría decir, que protegida por los vecinos, estamos, como dice el dicho, a dos fuegos: entre etapa 2 y etapa 4", explicó.El 12 de agosto, a las 23:00 horas, un hombre de 43 años fue baleado y atacado con un arma blanca en la Calle Circuito Monte Blanco, cerca de Cerro San Valentín, según datos de la Fiscalía.Extraoficialmente se reportó que se trataba de un presunto ladrón que fue agredido por vecinos quienes se dispersaron cuando llegó la policía.La Comisaría de Tlajomulco aseguró que el reporte se recibió como riña vecinal pero no ahondó en la información.No se han reportado personas detenidas y tampoco hay informes sobre el estado de salud del hombre agredido.Grupo REFORMA publicó que hay grupos de ciudadanos de Lomas del Mirador, en la etapa 1, que se organizan todos los días para proteger a quienes salen a trabajar o regresan a sus casas. También cuentan con grupos de WhatsApp para brindarse apoyo.