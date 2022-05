Funcionaria acusada de influyentismo deja puesto en el 911

Elizabeth Antonia García de la Torre, podría ser investigada, ex directora del DDIF Guadalajara. Foto: Tomada de Facebook

Elizabeth Antonia García de la Torre, ex directora del DIF de Guadalajara acusada de entregar información falsa al Congreso de Jalisco, dejó el cargo que tenía como supervisora en el 911.El Gobierno del Estado comunicó que abandonó el empleo por temas personales el 23 de mayo.Grupo REFORMA publicó la señalada había ingresado al C5 en marzo, dos meses después de que Ruth Irais Ruiz Velasco se convirtiera en titular del área; ambas coincidieron en Guadalajara durante el Gobierno de Ismael del Toro.Ante el señalamiento de empleados de la institución, de que García de la Torre no contaba con la preparación idónea y que su ingreso fue por influyentismo, el Gobierno estatal aseguró el 30 de abril que ella tenía más de 15 años en el servicio público.Con la publicación de Grupo REFORMA, el órgano expuso que la funcionaria ya se había ido de la institución."Este OPD Escudo Urbano C5 le informa que al día de hoy (el domingo), la persona señalada en su publicación ya no es colaboradora de esta dependencia", se informó.García de la Torre dejó el DIF Guadalajara en agosto de 2021, también por motivos personales.La diputada María Esther López insinuó en 2020 que la funcionaria mintió sobre el grado académico de unos trabajadores; ella lo negó y argumentó que había un error en el informe de transparencia.También ha trabajado en el DIF Jalisco y el Centro de Estimulación de Discapacitados en Tlajomulco.