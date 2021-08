Furch nos da el salto de calidad.-Cocca

01 min 30 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 00:09 hrs.

El técnico del Atlas, Diego Cocca, se mostró tranquilo con la victoria de 1-0 ante Pachuca, pese a que la forma no fue la mejor, y dejó en claro que en parte se lo deben al aporte de Julio Furch."Una cosa es lo que me gusta y otra la realidad, la realidad es que Pachuca tiene jugadores desequilibrantes, jugar como me gusta contra Pachuca es difícil, resalto mucho la actitud de mis jugadores, desde el primer minuto venimos a buscar el triunfo, no fue que nos lo encontramos, Pachuca jugó muy bien, y contamos con Julio Furch, quien nos da el salto de calidad para seguir creciendo en el torneo", dijo al concluir el partido ante los Tuzos en el Estadio Hidalgo.Cocca resaltó el peso de Furch, sobre todo por ser un equipo con jugadores jóvenes."Yo creo que por momentos el equipo juega bien, por momentos erramos desde la toma de decisiones, el golpeo, también hay muchos jugadores jóvenes que se equivocan, por eso Julio Furch es muy importante, porque él se equivoca poco, el equipo viene realizando esto desde el torneo pasado, la diferencia es que ahora ganamos. Queremos que todos lleguen al gol, el equipo va creciendo."Hablaba con el equipo en la semana que es importante que todos se sientan parte, es lo que necesitamos, que todos se sientan importantes, y cuando entran tienen que ayudar al equipo, esa es la manera de crecer, estamos en eso, son muchas cosas en las que debemos seguir trabajando", estableció el entrenador del Atlas.