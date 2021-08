Gana Psycho pese a traición de su hermana

02 min 30 seg

Roberto García

Hora de publicación: 00:23 hrs.

🔥¡De esta manera culmina #TriplemaníaXXIX, con la victoria de @Psychooriginal 🤡 que se queda con la cabellera de Rey Escorpión 🦂!



🛑 EN VIVO por @CanalSpace, @Facebook y #TikTok

➡️ https://t.co/RSUurAlzNz pic.twitter.com/9MRA3BZ4tQ — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 15, 2021

En lo que fue una lucha callejera, sin tregua y sin límites, Psycho Clown le ganó la cabellera a Rey Escorpión en la Arena Ciudad de México.El evento estelar de Triplemanía , el Totalmente Payaso tuvo que pelear no sólo ante el Ponzoñoso, sino también contra los mercenarios y la traición de su hermana Goya Kong; Psycho se repuso a todo y terminó con la mano en alto.En un combate intenso, pero que falló en cuanto a las expectativas que había generado, Kenny Omega defendió el Mega campeonato AAA ante Andrade.El canadiense aprovechó la ayuda de su second, Konnan y de la distracción del Hijo del Tirantes, para golpear con el propio cinturón al ex Sombra, y dejarlo de cara a las lámparas para la cuenta de tres, ante la indignación de la Leyenda de la WWE, Ric Flair, quien apoyó al mexicano.La Copa Triplemanía se pintó de verde, pues el gladiador sinaloense, Mr. Iguana, tuvo qué sobrevivir a una campal entre 12 contendientes, para al final ganarla.Tras quedarse solos en el encordado, el reptil y Carta Brava Jr., el de la Dinastía Alvarado estuvo a punto de rendirlo, pero Iguana resistió el castigo y logró poner espaldas planas a su rival para salir airoso.Sin embargo, a la hora de recibir el trofeo llegaron Sansón, Forastero y Cuatrero no sólo a ponerle una golpiza, sino también a amenazar al róster de la Caravana Estelar y a unirse al grupo La Empresa.Y precisamente fueron los invasores los que amargaron el festejo número 29 de la Caravana, pues ganaron la guerra, misma que se definió gracias a los conflictos entre Pagano y Chessman, quienes por pegarse entre ellos, terminaron derrotados por DMT Azul, Sam Adonis y Puma King.Pentagón Jr y Fénix retuvieron su Campeonato de parejas de la Triple A, al salir airosos en una batalla de triple amenaza ante las duplas de Taurus con Brian Cage e Hijo del Vikingo y Laredo Kid.Deonna Purrazzo defendió su título de Impact y de paso arrebató el de Reina de Reinas a Faby Apache, aunque lo hizo con la complicidad de Lady Maravilla y el Hijo del Tirantes.Triplemanía inició con una batalla entre el bien y el mal que llegó desde los cómics al hexadrilátero, en donde Leyenda Americana, Estrella Cósmica y Aracno, salvaron al universo de la maldad de Terror Púrpura, Picadura Mortal y Venenoide.Aunque el Púrpura, la poderosa encarnación de Thanos, estuvo a punto de aniquilar a la versión luchística del Capitán América con un martinete, desde vestidores llegó El Furioso (Hulk) y sólo con encarar al malvado, evitó el daño y los técnicos aprovecharon para eliminar a Venenoide y así llevarse la contienda.