Ganan ladrones; esfuman hidrantes en GDL

Los ladrones pudieron más que el Ayuntamiento de Guadalajara. Los túneles vehiculares no tienen hidrantes, es más, algunos desaparecieron completamente.Inclusive, las tomas de agua han sido dañadas, pues es común ver fugas o escurrimientos de líquido proveniente de las tuberías.En un recorrido realizado en los pasos vehiculares deprimidos del Municipio se detectó que el daño al equipo es severo.Ninguno de los 80 hidrantes que hay está completo.Las mangueras desaparecieron y las puertas están rotas; hay al menos cinco donde no quedó nada de la infraestructura, sólo la tubería del agua.La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés), establece que debe haber sistemas de extintores en todos los túneles con una longitud de 240 metros o más; el equipo deberá estar en los ingresos y ya en el interior a una distancia máxima de 85 metros entre cada uno.Esta recomendación no se cumple, ya que no sobrevive ninguno de los hidrantes colocados en el interior de los pasos deprimidos.Además, se violentan las especificaciones de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los túneles.Según el documento, todos los pasos subterráneos deben contar con equipos de bombeo, hidrantes y extintores.El 30 de abril de 2017 MURAL documentó el mal estado en el que se encontraban los túneles vehiculares, donde además de la falta de hidrantes, estaban sucios y muchos de ellos sin luz.En esa ocasión, se constató que ninguno de los 80 hidrantes era funcional: o no tenían manguera o tenían los vidrios rotos.Esto motivó a la compra y sustitución de todo el equipo, pero apenas se instaló y nuevamente fue vandalizado, incluso se detuvo a una persona que fue sorprendida robándose una manguera.Pero el robo continuó al grado de que el Gobierno de Guadalajara se dio por vencido y ya no repuso los hidrantes.Aunque el robo de cableado eléctrico que, constantemente dejaba a oscuras los pasos vehiculares, se ha controlado, el problema persiste.Desde hace dos semanas, un tramo del cuerpo poniente, al salir del túnel de La Minerva, está completamente a oscuras.Además, en el paso deprimido de la Glorieta Colón, en la salida a Plan de San Luis, no hay luminarias, las cuales fueron arrancadas, pues quedan los cables colgando.