Gastarán 10 mdp en liquidar partidos

Érika Hernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Quitarle el registro a los tres nuevos partidos, después de no alcanzar la votación requerida, le costará millones al Instituto Nacional Electoral (INE).De acuerdo con la Secretaría General Ejecutiva, se tienen previstos 10 millones 576 mil 329 pesos para el proceso de liquidación de Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México (FxM) y Partido Encuentro Solidario (PES).Tan sólo en el pago de tres interventores, y su equipo, se invertirá 5 millones 626 mil pesos por seis meses y medio de trabajo.De junio a septiembre, considerado como el periodo de prevención, estos especialistas deberán vigilar y controlar el uso y destino que los recursos y bienes del partido, y entregar los informes necesarios a las unidades técnicas del INE.Mientras que de octubre a diciembre, etapa de liquidación, estos expertos deberán administrar el patrimonio del instituto político, realizar la transmisión del patrimonio de éstos a los partidos locales que sí alcanzaron su registro y publicar las listas de acreedores.También deberán entregar a la Comisión de Fiscalización un informe final de cierre del procedimiento de liquidación del partido."Existe la necesidad de elaborar planes de trabajo encaminados a afrontar, de manera eficiente, los procesos de liquidación de partidos políticos nacionales que se deriven del Proceso Electoral Federal 2020-2021, buscando un seguimiento y conclusión satisfactorios."Se requiere contar con personal suficiente, tanto en capacidad y experiencia, que cumpla con la dualidad de funciones, tanto jurídicas como contables, propias de la supervisión", justificó la Dirección de Administración a la Secretaría General Ejecutiva.En el documento donde se explica el proceso también se advierte que será necesario considerar recursos en el presupuesto 2022 por si la liquidación de los tres partidos se prolonga.Pese a que no alcanzaron el 3 por ciento de votación, estos tres partidos desde julio y hasta diciembre seguirán recibiendo 8 millones 751 mil pesos.Para muestra...El INE aún no concluye la liquidación del Partido Humanista, Encuentro Social y Nueva Alianza, el primero no alcanzó su registro en el 2015 y los dos últimos en el 2018.En un informe dado a conocer el miércoles pasado, el órgano electoral reportó que del Partido Humanista existen 192 juicios laborales, de ellos 152 están en etapa de instrucción, y 40 en dictamen, además de dos juicios de amparo de ex trabajadores.En el caso de Nueva Alianza, se resolvieron problemas laborales, se vendieron sus propiedades en la Ciudad de México y Tabasco, y el INE está gastando recursos en la renta de espacios para resguardar los bienes de dicho partido.Otras propiedades se canalizarán al partido en ocho estados donde sí logró el registro como instituto local.Mientras que el PES tiene pendientes de resolver cinco juicios laborales, dos procedimientos mercantiles, y dos amparos, y se tramita la entrega de bienes al partido en seis estados, donde tiene registro.