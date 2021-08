Genera dudas registro a pensión en Zapopan

01 min 30 seg

Gurpo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin certeza se encuentran las personas adultas mayores que quieren registrarse dentro del programa Pensión para el Bienestar y que acuden al módulo de la Secretaría de Bienestar, ubicado en la Calle Playa de Hornos 1130, en Zapopan.Así lo aseguró Pilar Velázquez, de 65 años, quien tras acudir a inscribirse, Servidores de la Nación le notificaron que no había personal para atenderle.En cambio le sugirieron que regresara el 13 de agosto, día en el que repartirían 200 fichas para comenzar con el registro."Yo no sé si las otras unidades estén igual que nosotros en los que ni registro hay. Nunca se abrió ninguna puerta, nunca vimos ningún escritorio, ni una mesita ni una computadora", detalló.Velázquez dijo que además de no brindar la atención, ella y otros adultos mayores esperaron más de una hora parados bajo la lluvia a que los Servidores de la Nación les dieran certeza sobre las inscripciones al programa.Contó que cuando realizó su visita a este módulo de Zapopan, el pasado 9 de agosto, la fila era de alrededor de 100 personas.Con la promesa de brindar una mejor atención, la Secretaría de Bienestar habilitó el pasado 4 de agosto la página web ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, cuya función es generar citas para realizar el trámite.Y aunque Velázquez también realizó este paso, obtener la cita no fue garantía de recibir la atención requerida.