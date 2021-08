Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Luis Ernesto Derbez, ex Rector de la UDLAP y ex Secretario de Relaciones Exteriores y de Economía. Foto: Archivo

Un Juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra Luis Ernesto Derbez, ex Rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), e integrantes del cuerpo directivo de dicha casa de estudios, por el delito de fraude específico.El mandato de captura es para Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.Los hechos que se les imputan a los acusados consisten en que en 2016, Derbez y los otros directivos, presuntamente crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, de la que son socios y a la que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.En el caso de los abogados Rincón Salas y González Muñoz, con este mandamiento suman ya tres órdenes de aprehensión, que son giradas en su contra por lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, por el desfalco y desvío de recursos que suman más de quince mil millones de pesos.Presuntamente, los litigantes diseñaron una estructura que permitió mover los fondos a Panamá y robar de esta manera la totalidad de los activos de la Fundación.Por esta estructura delictiva, Rincón Salas y González Muñoz habrían recibido a cambio más de cien millones de dólares, de manos de la familia Jenkins Landa con recursos de la propia Fundación.Las órdenes de aprehensión han sido libradas dentro del pleito penal y civil que Guillermo Jenkins de Landa y el resto de su familia sostienen entre ellos por el control de la Fundación y sus bienes, entre ellos la UDLAP.